Diğer
Kategoriler
03 Temmuz 2018 11:16

Bayraklı’da yaz spor okullarına büyük ilgi

Spor alanında yaptığı yatırımlar ve elde edilen başarılarla adından söz ettiren Bayraklı Belediyesi, farklı branşlarda Bayraklılı çocukları sporla buluşturuyor.

Bayraklı’da yaz spor okullarına büyük ilgi

03 Temmuz 2018 11:16


‘7’den 70’e herkes için spor’ parolasıyla çalışmalarını sürdüren Bayraklı Belediyesi’nin, ilçenin çeşitli yerlerine kazandırdığı halı sahalar ve kültür merkezlerinde açtığı yaz kursları vatandaşlar tarafından ilgiyle karşılanıyor. Merkezlerde futbol, basketbol, voleybol, zumba, yoga, taekwondo, masa tenisi, güreş, bale, cimnastik, yüzme, pilates, aerobik, kick boks, dağcılık ve doğa sporları gibi 15 farklı branşta açılan kurslar yoğun katılımla gerçekleşiyor. Kurslara katılan öğrenciler sosyal, kültürel ve spor alanında kendilerini geliştirerek hedeflerine bir adım daha yaklaşırken, onları desteklemeye gelen aileleri ise kurslar boyunca onları heyecanla izliyor. Bayraklı Belediyesi’nin verdiği bu hizmetten son derece memnun olduklarını dile getiren ailelerse, emeği geçenlere teşekkür etti.


Bayraklı’ya çok sayıda spor tesisi kazandırdıklarını dile getiren Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, "Göreve gelir gelmez ilk işimiz Şehit Ümit Boz Futbol Sahası oldu. Daha sonra sırasıyla Doğançay Futbol Sahası, Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu ve üç kültür merkezini sporcuların hizmetine açtık. İzmir’de bulunan amatör kulüplere ev sahipliği yaptık, yapmaya devam ediyoruz. Herkes için spor sloganıyla başlattığımız projeye her yıl ilgi giderek artıyor. 15 farklı branşta açtığımız kurslara ailelerden de büyük destek oluyor. Tesislerimiz tüm sporcularımıza açık. Elimizden geldiğince destek vermeye devam edeceğiz” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İZMİR HABERLERİ
İZMİR HAVA DURUMU
35
°
C
Sıcak
  • Salı
    Sıcak
    35°C
  • Çarşamba
    Sıcak
    35°C
  • Perşembe
    Sıcak
    35°C
  • Cuma
    Sıcak
    35°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç