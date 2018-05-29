Bayraklı’da yüzme bilmeyen kalmayacak

Geçtiğimiz yıl da alanında uzman eğitmenler tarafından bin 200 kişiye yüzme öğreten Bayraklı Belediyesi, bu yıl da 8 eğitmen ve 2 cankurtaran ile yaz tatili boyunca çocuklara yüzme dersi verecek.

Bayraklı’da ‘yüzme bilmeyen kalmasın’ sloganıyla yola çıkarak, yıllardır binlerce çocuğa yüzmeyi öğreten Bayraklı Belediyesi, bu kapsamda ilçe sahilinde bulunan yüzme havuzunda 5-16 yaş arasındaki çocuklara bu yıl da haftanın iki günü bir saat eğitimle yüzme dersi verecek. Kayıtlar Bayraklı Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğünde yapılıyor. Kayıt için yüzebilir onaylı sağlık raporu, kimlik fotokopisi ve 2 adet fotoğraf istenirken, detaylı bilgiye 0232 371 23 00 telefon numarasından ulaşılabiliyor. Cumartesi-Pazar günleri 08.30-10.00 saatleri arasında engelli vatandaşlar, cumartesi 11.00-17.00 saatleri arasında ise kadınlar havuzdan yararlanabiliyor. Havuzda 8 eğitmen, 2 de cankurtaran görev yapıyor.

Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, “Çocuklarımız burada yüzmeyi öğreniyor. Profesyonel bir ekip havuzda eğitim veriyor. Hocalarımız, cankurtaranımız eşleğinde çocuklarımız keyifli dakikalar geçiriyor. Ayrıca engelli vatandaşlarımızla özel olarak ilgileniyoruz. Bayraklı’da bu kursumuz sayesinde yüzme bilmeyen kalmayacak” dedi.