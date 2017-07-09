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09 Temmuz 2017 10:24

Bayraklı’da yüzmeye engel yok

Bayraklı Belediyesi, engelliler için yüzme kursu açtı.

Bayraklı’da yüzmeye engel yok

09 Temmuz 2017 10:24

İlk kez yüzme deneyimi yaşayan engellilerin, eğitmen ve cankurtarandan oluşan görevli ekip yardımıyla havuzla buluştuğu anlar renkli görüntülere sahne oluyor. Engellilerin mutluluğu yüzlerine yansıyor.



Bayraklı Belediyesi engellilerin yanında olmaya devam ediyor. Bayraklı sahildeki yüzme havuzunda cumartesi ve pazar günleri saat 09.00’da aileleriyle birlikte yüzme havuzuna gelen farklı yaşlardaki zihinsel engelliler eğitmenler tarafından karşılanıyor. Ardından da birlikte yüzmenin keyfini yaşıyorlar. Bu anda engellilerin ve ailelerin mutluluğu adeta yüzlerinden okunuyor.



"En az onlar kadar mutlu oluyoruz"


Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, Bayraklı’da engelliler için farklı projeler geliştirdiklerini hatırlatarak, “Engelliler konusunda önemli bir farkındalık oluşturmayı başardık. Osmangazi hizmet binamızı engelli merkezine dönüştürdük. Engelli kardeşlerimizin hizmetine sunduğumuz araç sayını üçe çıkardık. Akülü araçlarını şarj edebilmeleri için şarj istasyonları kurduk. Bayraklı’da engelleri onlarla birlikte birer birer aşıyoruz. Engellilerin evlerine kapanıp hayatlarını bu şekilde sürdürmesine kesinlikle izin vermiyoruz. Yüzme kursuna gelerek ilk yüzme deneyimi yaşayan engellilerin mutluluğunu görmek bizi de en az onlar kadar mutlu ediyor” dedi.




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