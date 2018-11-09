Bayraklı'daki 6 mahallede imar uygulaması durduruldu

İzmir'in Bayraklı ilçesindeki; Onur, Yamanlar, Postacılar, Org. Nafiz Gürman, Körfez ve Soğukkuyu mahallelerindeki yeni imar uygulamalarının durdurulmasına yönelik karar Bayraklı Belediye Meclisince oy birliğiyle kabul edildi.

Bayraklı ilçesinde, 6 mahalledeki yeni imar planı revizyonu çalışması kapsamında; Onur, Yamanlar, Postacılar, Org. Nafiz Gürman, Körfez ve Soğukkuyu'da mevcut imar uygulamaları, Bayraklı Belediyesi Meclisinde oylandı. Yetkililer, telafisi imkansız zararlar doğabileceğinden; inşaat ruhsatı süresince devam eden yapılar ve yapı kullanma izin belgesi almış yapılar dışında kalan taşınmazlarda imar uygulamalarının durdurulmasına karar verildi.

Karara göre, yaklaşık 610 hektarlık çalışma alanı içinde kalan ve imar planı kararları değişen 175 hektarlık alandaki 599 adet imar adasında imar planı ve imar uygulamaları durdu.

Buna göre; yeni uygulama imar plan çalışmaları İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nce karara bağlanıncaya kadar, yürürlükte bulunan imar planının uygulanmasına devam edilemeyeceği belirtildi.

Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, konu hakkında ise şu açıklamayı yaptı:

"Onur, Yamanlar, Postacılar, Org. Nafiz Gürman, Körfez ve Soğukkuyu mahallelerinde bir süredir imar revizyonu çalışması yapıyoruz. Vatandaşlarımızın kazançlı çıkacağı bu çalışma için söz konusu mahallelerde belediye meclisimizde yeni imar uygulamalarının durdurulmasına yönelik ortak bir karar aldık; ancak bu alınan kararda hali hazırda devam eden inşaat çalışmaları kapsam dışı bırakıldı. Arkadaşlarımız çalışmalarda sona yaklaştı. Üst ölçekli plan büyükşehir meclisinde onaylandıktan sonra biz de 1/1000 ölçekli imar planı revizyonumuzu meclise getireceğiz."