Bayraklı'daki diş polikliniği sayısı 8'e çıktı

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, kentteki ağız ve diş polikliniği sayısı 8'e çıkarken, ücretsiz tedavi olan vatandaşlar bu durumu memnuniyetle karşılandı.

Bayraklı Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü; ücretsiz poliklinik, evde pansuman, hasta nakil, enjeksiyon ve engelli bakım hizmetlerinin yanı sıra bünyesinde bulundurduğu ücretsiz diş üniteleri ile vatandaşların ağız sağlığı için de çalışmalarını sürdürüyor. Geçtiğimiz yıl yaklaşık 20 bin vatandaşın diş sağlığı problemlerine çözüm bulan Bayraklı Belediyesi diş poliklinikleri; Adalet Mahallesi'nde iki, 75. Yıl Mahallesi'nde iki, Onur Mahallesi Amfi Tiyatro, Gümüşpala Pazar Yeri ve Nafiz Gürman Kültür Merkezi'nde birer olmak üzere toplamda 7 olan ağız ve diş polikliniği sayısını 8'e çıkardı. Son olarak geçtiğimiz haftalarda Postacılar Mahallesi'nde bulunan İsmet İnönü Kültür Merkezi'nde açılan ağız ve diş polikliniği vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor.

Bayraklı'da vatandaşların sağlığı için yatırımların devam edeceğini ifade eden Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, geçen yıl 18 bin 12 kişiye, 2018 yılının Kasım ayına kadar ise 14 bin 136 kişiye hizmet verdiklerini dile getirdi. Karabağ, "Son olarak Postacılar Mahallesi İsmet İnönü Kültür Merkezi'nde 8. ağız ve diş polikliniğimizi açtık. Vatandaşlarımız diğer polikliniklerde olduğu gibi buradan da ücretsiz yararlanacaklar. Polikliniklerimiz randevu sistemiyle çalışıyor. Buraya gelen vatandaşlarımızdan sadece nüfus cüzdanı bilgileri isteniyor. Diğer ilçelerden de diş tedavisi için merkezimize gelen çok sayıda vatandaş var. Vatandaşlarımızın sağlıklı ve mutlu bireyler olması için sağlık alanında yatırımlar devam edecek" dedi.