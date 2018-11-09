Bayraklı'daki şehir hastanesinin yüzde 30'u tamamlandı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, İzmir'in Bayraklı ilçesindeki yapımı devam eden şehir hastanesinin inşaatında incelemelerde bulundu. Dağ, "Şu anda da yüzde 30'u tamamlanmış durumda. Hastane inşaatı hızla devam ediyor. 2016 yılında inşaatı başlayan hastane, Mayıs 2020 yılında bitirilmiş olacak" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, bazı temaslarda bulunmak üzere İzmir'e geldi. Dağ, Bayraklı'da bulunan 2 bin 60 yataklı şehir hastanesinin inşaatında da incelemelerde bulundu. Yetkililerden bilgi alan Dağ, inşaatın rahatlıkla görülebildiği bir alanda işçileri izledi.

Yüzde 30'u bitti

Basın mensuplarına bilgi veren Dağ, "İnşaat alanında hızla çalışmalar devam ediyor. Bu çalışmalar birçok şeyi gösteriyor. Ağustos ayında yapılan ekonomik operasyonun bir şey ifade etmediğini gösteriyor. İnşaat başta olmak üzere birçok alanda ciddi çalışma yapılıyor. 2016 yılında inşaatı başlayan hastane, Mayıs 2020 yılında bitirilmiş olacak. 2 bin 60 yataklı hastane, Bayraklı başta olmak üzere İzmirlilere hizmet sunacak. 2016 kardeşimiz da burada harıl harıl çalışıyor. Mühendisinden işçisine kadar. Burada 5 tane hastane var. Devasa ciddi bir hastane. Şu anda da yüzde 30'u tamamlanmış durumda. Bizler de aylık olarak bunların takibini yapıyoruz" dedi.

Temeli atılan İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi Kampüsü, yatırımcı firmalar Türkler Holding ve Gama Holding ortaklığı tarafından 36 ay inşaat dönemi içinde tamamlanarak halkın hizmetine sunulacak. 2 bin 60 yatak sayısına sahip olan dev proje, tamamlanmasının ardından söz konusu şirketler tarafından 25 yıl boyunca işletilecek.

Proje ise 715 yataklı genel hastane, 424 yataklı Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi, 380 yataklı Kardiyovasküler Cerrahi Hastanesi, 141 yataklı Onkoloji Hastanesi, 300 yataklı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi ve 100 yataklı Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanesi ile hastane kampüsünü destekleyecek çeşitli fonksiyonları kapsıyor.