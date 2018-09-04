Bayraklı’daki sünnet şöleninde 70 çocuk erkekliğe adım attı

Renkli görüntülere sahne olan etkinlikte çocuklar doyasıya eğlenirken, ailelerinin mutluluğu yüzlerine yansıdı.

Bayraklı ilçesinde, her yıl coşkuyla gerçekleştirilen sünnet şöleni bu yılda 70 çocuk düzenlendi. Hayatlarının en özel günlerinden birini kendileri için organize edilen gecede eğlenerek; oyunlar oynayıp, dans ederek, pasta kesip, kınalar yakarak kutlayan çocuklar unutulmayacak bir gece yaşadı. Bugüne kadar bin 26 çocuğun katıldığı sünnet şöleni Şehit Ümit Boz Spor Tesisleri’nde gerçekleştirildi. Etkinliğe Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ’ın yanı sıra eşi Bahriye Karabağ, CHP Bayraklı ilçe Başkanı Cemalettin Alper, meclis üyeleri ve davetliler katıldı. İzmirli sanatçı Mikrop’un sahne aldığı gecede, illüzyon gösterileri ve çeşitli aktiviteler gerçekleştirildi. Belediye personelleri tarafından hazırlanan dans gösterisi beğeni kazanırken, sonrasında açılan “Gururumuz Hasan Karabağ” yazılı pankart uzun süre ayakta alkışlandı. Başkan Karabağ, çocuklar ve aileleriyle birlikte bol bol hatıra fotoğrafı çektirip, şarkılar söyledi, danslara eşlik etti. Daha sonra Karabağ, miniklerle pasta kesti eşi Bahriye Karabağ ise sünnet çocuklarının ellerine tek tek kına yaktı. Etkinlikte çocuklara çeşitli hediyeler de verildi. Ellerindeki Türk bayraklarını sallayarak büyük coşkuya ortak olan katılımcılar, hep bir ağızdan İzmir ve 10’uncu yıl marşlarını okundu.

Büyük coşkuyla geçen şölenlerin Bayraklı’da alışılagelmiş bir etkinlik haline dönüştüğünü vurgulayan Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, “Eğlenceli bir şölenle her yıl çocuklarımızın ve ailelerin unutamayacağı, müzikli etkinlik düzenliyoruz. Sünnet çocukları bu şölende doyasıya eğleniyor. Onların her biri bizim geleceğimiz” dedi.