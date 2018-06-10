Bayraklılı çocukların havuz keyfi

Ayrıca semt merkezleri aracılığıyla belirlenen onlarca çocuk da hayatlarında ilk kez havuza girmenin mutluluğunu yaşadı.

Her mahallede oluşturduğu semt merkezleriyle belediye hizmetlerini vatandaşların ayağına kadar ulaştıran Bayraklı Belediyesi, 7’den 70’e herkes için projeler üretmeye devam ediyor. Bu kapsamda düzenlenen kurslar dışında sosyal ekinlikler de gerçekleştiren ekipler, vatandaşların sosyal ve kültürel anlamda gelişmelerine de katkı sağlıyor. Son olarak Bayraklı’daki Refik Şevket İnce, Muhittin Erener, Çiçek, Cengizhan, Gümüşpala, Emek, Nafiz Gürman, Onur ve Yamanlar semt merkezlerinden ekipler ilçede havuza hiç girmeyen çocukları belirleyerek gruplar halinde Bayraklı Belediyesi havuzunda bir araya getirdi. 6-12 yaş arasındaki yaklaşık 100 çocuk Bayraklı Belediyesine ait havuzda eğlenceli bir gün geçirmenin keyfini yaşadı. Ayrıca okulların kapanmasıyla birlikte karnelerini alan çocuklar da Bayraklı Belediyesi Kütüphane Müdürlüğü aracılığıyla düzenlenen etkinlikte uzman eğitmenler ve can kurtaranlar eşliğinde yüzerek, gün boyu gönüllerince eğlendi.

“Onların yüzlerinin gülmesi bizleri de mutlu ediyor”

Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, “Bayraklı’da her çocuğun spor yapabilmesi, sosyal ve kültürel açıdan gelişmesi için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Çocuklarımızın eğitimi için spor okulları ve semt evlerinde kurslar düzenliyoruz. Yazın spor kursları açıyoruz. Okulların kapanmasıyla onları havuzla buluşturduk. Düzenlenen etkinlikte çocuklarımız oldukça eğlendi. Güzel bir gün geçirdiler. Onların yüzlerinin gülmesi bizleri de mutlu ediyor” dedi.