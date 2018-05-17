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17 Mayıs 2018 13:40

Bayraklılı öğrencilerden çevre temizliği

Bayraklı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin “Çevre toplum el ele sağlıklı nesillere” projesi Bayraklı Belediyesi ve Tema Vakfı işbirliğiyle Meles Deltasında gerçekleştirildi.

Bayraklılı öğrencilerden çevre temizliği

17 Mayıs 2018 13:40


Bayraklı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, “çevre korunumu ve farkındalığı” temasıyla hayata geçirdikleri proje kapsamında, Meles Deltası ve çevresinde çöp topladı. Bayraklı Belediyesi ile TEMA Vakfı’nın destek sağladığı lise öğrencilerine, Ege Üniversitesi ile Piyale İlkokulundan öğrenciler de eşlik etti. Sabah saatlerinde Meles Deltasına gelerek ellerine geçirdikleri eldivenlerle işe koyulan öğrenciler, duyarsız kişilerce yerlere atılan çöpleri temizledi. Mesire alanını, körfez kıyılarını, ağaçlık alanları baştan aşağı tarayan öğrenciler kısa sürede 15 poşet çöp topladı.


TEMA İzmir il temsilci yardımcısı Özcan Gökoğlu, “Projenin son aşaması Meles Deltasında çevre temizliği ve çevre bilincinin oluşturulmasına yönelik bir çalışmaydı ve bunu öğrencilerimizle beraber gerçekleştirdik. Çocuklarda çevre bilincinin oluşması anlamında bu çalışma oldukça etkin bir faaliyetti. Çokta keyifli geçti. Ben etkisinin bundan sonraki zamanda oluşacağını düşünüyorum” dedi.


Öğrenciler daha sonra Bayraklı Havuz Kafe’de kendileri için hazırlanan öğle yemeğini yedi. Bayraklı Belediyesi Başkan Yardımcısı Gamze Eraslan da öğrencileri yalnız bırakmadı. Lise müdürü Mehmet Şeker ve Tema İzmir İl Temsilci Yardımcısı Özcan Gökoğlu, desteklerinden dolayı Bayraklı Belediyesine teşekkür etti.




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