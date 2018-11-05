Bayraklılı öğrencilere hayvan sevgisini aşılamak için seminer

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, belediye tarafından düzenlenen eğitim programında, Bayraklılı öğrencilere veteriner hekimler tarafından ‘hayvan sevgisi' temalı seminer verildi.

Çocuklara hayvan sevgisini aşılamak amacıyla çalışmalarını sürdüren Bayraklı Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, bugüne kadar okullarda 250 seminer gerçekleştirdi. Son olarak Nafiz Gürman Mahallesi'ndeki Cemil Atlas Ortaokulu'nda verilen eğitim seminerinde veteriner hekim Esra Şair ve Veteriner İşleri Müdür Armağan Kirdeci, videolu gösterimle öğrencilere; hayvanların beslenmesini, bakımını, nasıl davranılması gerektiğini ve hayvanlardan insanlara bulaşabilecek hastalıklar konusunda bilgiler aktardı. Etkinlikte öğrencilere veteriner hekimlik mesleği de tanıtılırken; sokak hayvanlarını koruma, besleme alışkanlığı gibi konularda da deneyimler paylaşıldı. Öğrenciler tarafından merak edilen soruları da yanıtlayan veteriner hekimler, köpek ısırmalarına karşı da en ufak bir şüphede doktora başvurulması gerektiğini söyledi.

Can dostlara karşı toplumun daha duyarlı olması için duyarlı nesiller yetiştirilmesi gerektiğini vurgulayan Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, "Okullarda öğrencilerimize hayvan sevgisini aşılamak tüm can dostların bizim sevgimize ve ilgimize ihtiyaçları olduğunu dile getirmek için veteriner hekimler eşliğinde eğitim seminerleri düzenliyoruz. Seminerlerde hayvanlar hakkında yanlış bilinenleri ve bilinmeyen tüm yönleri anlatılırken bu tür etkinliklerle hayvanlara karşı daha duyarlı nesiller olarak yetişmelerini sağlamayı hedefliyoruz. Bu kapsamda okullarda yaptığımız eğitim seminerleri belirli periyotlarla devam edecek" dedi.