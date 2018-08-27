Bayraklı’nın çehresi yatırımlarla değişiyor

İzmir’in sahile kıyısı olan ilçelerinden Bayraklı, kentin merkezi olma yolunda emin adımlarla ilerlerken, Bayraklı Belediyesi’nin 2009’dan bu yana yaptığı fiziki yatırımlarla ilçenin çehresinde gözle görülür değişiklikler yaşanıyor. Sosyal belediyeciliğin en iyi örneklerini sergileyen belediye, bugüne kadar bir çok proje yaptı ve bu projeler yankı buldu.

Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, 2009’dan bu yana 24 mahalleye eşit hizmet götürdüklerini belirterek, "Vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıran, ihtiyaca göre projeler geliştiriyoruz. Gece-gündüz demeden Bayraklı için çalışıyoruz. Artık İzmir denilince akla ilk gelen ilçelerden biri Bayraklı oldu. Bu hepimizin başarısı" dedi.

Başkan Karabağ, göreve geldiğinden bu yana halkın içinde olduğunu ifade ederek, "Benim yapımda makamda oturmak yok. Halkla iç içeyim. Sürekli mahallelerimizde, sokaklarımızda geziyorum. Çalışmalarımızı yerinde inceliyorum. Vatandaşlarımızla sohbet ediyorum. Talep ve önerilerini dinliyorum. Sorunları bizzat vatandaşın ağzından duyuyorum ve anında bunlara müdahale ediyoruz. Bayraklılıların hayatlarını kolaylaştıran, ihtiyaçlara göre projeler üretiyoruz. Bayraklı İzmir’in merkezi oldu. Yeni kurulan bir belediye olarak geçen süreçte önemli işlerin altına imza attığımızı rahatlıkla söyleyebilirim" diye kaydetti.

"9 yılda ilçemize çok sayıda park ve yeşil alan kazandırdık"

İzmir’de birçok projeyle örnek olduklarını ve bu anlamda ilkleri başardıklarını vurgulayan Başkan Karabağ, "Geçtiğimiz süreçte diş hekimi sayımızı 7’ye, kütüphane sayımızı 16’ya, semt merkezi sayımızı 28’e çıkardık. Sağlık evlerimizde her yıl binlerce vatandaşımıza hizmet veriyoruz. 7 diş hekimimizle yılda 20 bin ilçe sakinimizin dişini tedavi ediyoruz. Öte yandan yeni hizmet binamızı tamamlayarak, İzmir’in en gözde yerlerinden birinde hizmet vermeye başladık. Postacılar mahallemiz için inşası devam eden bir kültür merkezi projemiz var. Nafiz Gürman Mahallemizde cemevi projemiz bitmek üzere. Son rötuşları yaptıktan sonra hizmete açacağız. Aynı zamanda yine Nafiz Gürman Mahallesi Pazar Yeri’ni sil baştan yaptık. Tamamlanmak üzere ve orayı da yakın zamanda hizmete açacağız. 9 yılda ilçemize çok sayıda park ve yeşil alan kazandırdık. Sosyal tesislerimizle parklarımızı vatandaşlarımızın rahat nefes alabileceği birer cazibe merkezi haline getirdik. Org. Nafiz Gürman Kültür Merkezi ve Sağlık Evi’nde yer alan taziye evimizden binlerce vatandaşımız faydalanıyor. Aynı şekilde 75’nci Yıl mahallemizde inşa ettiğimiz kültür merkezimiz bölgenin önemli ihtiyacını karşılıyor. Sağlık evlerimizden her yıl binlerce vatandaşımız hizmet alıyor. Teknoloji altyapısı tamamen yenilenen tam donanımlı kütüphanelerimiz de kültür yuvalarına dönüşmüş durumda ve 7’den 70’e herkes buralardan faydalanıyor. Osmangazi mahallemizdeki hizmet binamızı engellilere tahsis ettik" şeklinde konuştu.

Karabağ, şöyle devam etti:

"Hayvan bakım ve rehabilitasyon merkezi projemizi tamamladık. Fen işleri şantiye binamızın inşaatını da bitirdik ve hizmete açtık. Alt yapı çalışmalarımızı önemli ölçüde tamamladık. Dar gelirli vatandaşlarımıza destek olmaya, çocuklarımızı geleceğe hazırlamaya devam edeceğiz. Kısacası sağlıktan kültüre, spordan sanata kadar belediye olarak her yerde varız. Doğumdan ölüme kadar vatandaşlarımızın yanındayız. Onların memnuniyeti için hizmet veriyoruz. İmkanlarımız dahilinde her türlü ihtiyaca yanıt vermeye çalışıyoruz, bundan sonra da aynı kararlılıkla hizmetlerimizi sürdüreceğiz."