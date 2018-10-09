Bayraklı'nın eskiyen imar planları yenileniyor

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, 6 mahallede 1980'li yıllarda yapılmış eski imar planlarını revize edildi. Yaklaşık 600 hektarlık alanda yapılan çalışma kapsamında vatandaşlara avantaj sağlayan yeni imar planı revizyonu ile küçük parseller bir araya getirilerek, oluşturulan büyük imar adalarında 10 katlı yeni konutlar yapılacağı bildirildi.

İzmir'in birçok yerinde olduğu gibi Bayraklı'nın da en büyük sorunlarından olan eskiyen imar planları, çarpık yapılaşma ve gecekondulaşmanın önüne geçmek için çalışmalarını sürdüren Bayraklı Belediyesi, bu kapsamda Org. Nafiz Gürman, Yamanlar, Soğukkuyu, Postacılar, Onur ve Körfez Mahallelerini kapsayan imar plan revizyonu hazırladı. Yeni planlara göre küçük parseller bir araya getirilerek büyük imar adaları oluşturulacak. Bu bölgede arsa sahibi olan vatandaşlar yeni oluşturulan 10 katlı binaların yer alacağı imar adalarında hakları ölmeden, sahip oldukları parsel büyüklükleri ile doğru orantılı olarak inşaat hakkı sahibi olacak. Önerilen imar adaları üzerinde belirlenecek olan yapılaşma koşulları sayesinde ve yürürlükte olan yönetmelikler doğrultusunda inşaat alanlarında yüzde 30'a kadar artış sağlanabilecek.

Kubilay Caddesi'nin kuzeyinde kalan alanda hazırlanan imar alanı kapsamında, öncelikle bölgenin ulaşım sistemi yeniden ele alınarak Altınyol ve çevre yoluna alternatif yollar önerilirken; yeşil alan, otopark, pazar yeri, belediye hizmet alanı vb. donatı alanlarında ortalama yüzde 25 oranında artış sağlandı. Özellikle Yamanlar Deresi boyunca yeşil alanlar önerilirken, bölgede yaşayan vatandaşlar için de yeni rekreasyon alanı yaratılması amaçlandı. Gümüşpala ve Emek mahallelerinde ise yeni inşaatlardan dolayı düzenleme sahaları ile oluşturulan dönüşüm zora girdiği için yeni bir modelleme yapılacağı belirtildi. Bayraklı Belediyesi tarafından hazırlanan imar planı revizyonunun, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin onayından sonra yürürlüğe gireceği kaydedildi.

Konu ile ilgili gerçekleştirilen toplantıda mahalle muhtarlarına anlatılan yeni imar çalışması heyecan oluşturdu. Yeni planları mahalle mahalle gezerek, vatandaşlara anlatacaklarını belirten Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, "Eskiyen imar planlarının yenilenmesi bugüne kadar yapılan park, kültür merkezi, semt merkezi gibi projelerden çok daha önemli bir iş. Bayraklı'nın daha çağdaş, modern ve güzel bir görünüme kazanmasını istiyoruz. O nedenle yaptığımız çalışmayı herkese anlatacağız. İlçemize şimdiden hayırlı olsun" dedi.