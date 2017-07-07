Bayraklı Belediyesi Gençlik Eğitim Merkezi (BAYGEM)’nde kurs gören öğrenciler TEOG’a damga vurdu. Arjin Hekimoğlu 500 üzerinden 495.4, Betül Erdoğan ise 494.6 puan alarak hem ülke genelinde önemli bir başarıya imza attılar, hem de Bayraklı’nın gururu oldular. Başarılı öğrencilerin hedefi lise hayatları boyunca da bu başarıyı sürdürerek tıp fakültesini kazanmak ve doktor olmak olduğu öğrenildi.

BAYGEM’de yıl boyu etütlere kaldığını anlatan Arjin Hekimoğlu, "Başarımda emeği geçen öğretmenlerime, belediye başkanımıza teşekkür ediyorum. Burada ilk önce ablam eğitim aldı sonrasında ben başladım. Ablam da çok memnun kalmıştı. Tıp okuyup doktor olmak istiyorum. BAYGEM’de eğitime devam edeceğim. Eminim hayallerimin gerçekleşmesinde büyük yararı olacak. Maddi durumu çok iyi olmayan ailelere BAYGEM’in çok büyük katkısı oluyor. Öğretmenlerimiz bizim başarılı olmamız için canla başla çalışıyor. Öğrenci arkadaşlarımız hiçbir zaman yılmasın, çalışsın” dedi. Ülke genelinde derece yapan Betül Erdoğan ise, “Arkadaşlarım sayesinde BAYGEM’i duydum ve çok memnun kaldım. Bana çok yararı oldu. Tüm öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Tıp okuyup, genel cerrah olmak istiyorum. Başarılı olmak isteyen arkadaşlar yeteri kadar ve düzenli olarak çalışsınlar çünkü ben günde 4-5 saat çalışıyordum. Günde 200-300 soru çözüyordum ve sonunda da başarı geldi” dedi.

Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ da şöyle konuştu:

"BAYGEM yıllardır bizim gurur kaynağımız oldu. Son TEOG’da iki öğrencimiz ülke genelinde büyük yine önemli bir başarı elde ederek, dereceye girdi. Dar gelirli ailelerimizin çocuklarına sağladığımız ücretsiz kurslar sayesinde, çok sayıda öğrencimiz hayallerindeki lise ve üniversitelere yerleşti. Çocuklarımızın ve ailelerinin mutluluğu bizim için değerli. Şimdi tercih yapacaklar. Bu konuda da onlara yardımcı oluyoruz” dedi. TEOG tercihlerinin de 14-24 Temmuz tarihleri arasında e-okul sistemi üzerinden yapılacağı bildirdi.