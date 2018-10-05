Bayraklı'nın kütüphaneleri ödüle doymuyor

26 ülkenin katıldığı etkinlikte projeleriyle 3 ödüle layık görülen Bayraklı'nın kütüphaneleri örnek oldu.

Bayraklı Belediyesi'nin Onur, Nafiz Gürman ve Muhittin Erener mahallelerindeki kütüphanelerin çalışmaları katılımcıların büyük ilgisini çekti. Bill ve Melinda Gates Vakfı küresel kütüphaneler girişim direktörü Deborah Jacops'un katılımıyla ülkemizde 2016 yılı mayıs ayında başlatılan “Herkes için kütüphane” projesi için 2–4 Ekim tarihleri arasında Antalya'da kapanış toplantısı düzenlendi. Projeye başından beri dahil olan Bayraklı Belediyesini temsilende görevliler hazır bulundu. "Herkes için kütüphane" projesinin başarılı uygulamalarına örnek olarak Bayraklı Belediyesi'nin mevcut 16 kütüphanesinin arasından Onur Mahallesi Atatürk Açık Hava Kültür Merkezi Kütüphanesi'nden Yasemin Yıldızkünç, Nafiz Gürman Mahallesi Rasine Şeyhoğlu Kütüphanesinden Özgür Han ve Muhittin Erener Mahallesi Kütüphanesi'nden Mehtap Odabaş sunum gerçekleştirdi. 26 ülkenin deneyimlerinin paylaşıldığı toplantıda Bayraklı Belediyesi kütüphanelerinden aktarılan hikayeler katılımcıların büyük beğenisini kazandı. 3 kütüphane temsilcisine başarılarından dolayı plaket takdim edildi.

Hayata dokunan sosyal projelerin her zaman içinde olduklarını vurgulayan Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, “Bayraklı'yı geride bıraktığımız 9 yılda en çok kütüphanesi olan ilçe haline getirdik. Kütüphanelerimizi duvardaki raflarda kitapların bulunduğu mekanlardan çıkardık. Buraları birer kültür yuvası yaparak, her kesimden insanın faydalandığı yerler haline dönüştürdük. Projeye dahil olarak çocuklarımızı bilgisayar ve internetle buluşturduk. Derslerinden sosyal hayatlarına kadar birçok konuda yardımcı olduk. Projede bulunmak, özellikle çocuklarımızın gelişimine katkıda bulunmak bizim için çok önemli; çünkü onlara yapılan yatırımın geleceğe yapıldığı biliyoruz. Başta sunum gerçekleştiren 3 kütüphanemiz olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyor ve kutluyorum” dedi.