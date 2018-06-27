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27 Haziran 2018 14:37

Bayraklı’nın parkları cazibe merkezi

Bayraklı’daki yeşil alan miktarını önemli ölçüde artıran Bayraklı Belediyesi, çevre odaklı projeleriyle vatandaşlara daha yeşil ve temiz bir Bayraklı bırakmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Bayraklı’nın parkları cazibe merkezi

27 Haziran 2018 14:37

Bu kapsamda ilçeye kazandırılan onlarca yeni park ve mevcut parkların yenilenmesiyle birer cazibe merkezi haline gelen sosyal alanlar bu yaz da vatandaşların nefes alabildiği, uğrak yerler haline geldi.


Bayraklı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri yaptığı çalışmalarla parkların ve çocuk oyun alanlarının sayısını artırırken bir yandan da ihtiyaç duyulan her alanda ağaçlandırma yapıyor. Belediyenin sosyal tesisleri ve yaşam alanı haline gelen parklar özellikle yaz akşamları adeta dolup, taşıyor. Bayraklı Belediyesi 2017 yılı içinde çocuk oyun grupları, spor aletleri, banklar, çöp kovaları, piknik masaları, gibi onlarca parkın revizesini gerçekleşirken 2018 yılında da ilçeye yeni parklar kazandırmaya ve mevcut parkları yenilemeye devam ediyor. İlçenin her mahallesinde bulunan parkaların bakımını aralıksız sürdüren ekipler, vatandaşlardan da tam not alıyor.


Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, vatandaşların ailecek gidebilecekleri parklar ve sosyal tesisler oluşturduklarını belirterek, “Gelecek nesillere daha yeşil ve temiz bir Bayraklı bırakmak için çalışıyoruz. Bu kapsamda göreve geldikten sonra ilçemize önemli miktarda yeşil alan kazandırdık, parklar yaptık. Her yıl onlarca parkın revizesini gerçekleştirirken yeni park alanları oluşturmak için de projeler üretiyoruz. Bu sosyal alanlar özellikle sıcak yaz aylarında vatandaşların nefes aldıkları, sosyalleştikleri alanlar haline geldi. Bu da bizi mutlu ediyor. Çevremizi temiz tutarken yeşil alanlarımıza da hep birlikte sahip çıkalım ve gelecek nesillere temiz bir Bayraklı bırakalım” dedi.




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