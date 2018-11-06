Bayraklı'nın parklarında enerji tasarrufu

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri civa barlı ampul armatürler yerine ledli sokak armatürlerine geçiş yaptı. 125 armatürle başlayan değişimin tüm parklarda gerçekleştirilmesi planlanırken, uygulama kapsamında en az yüzde 50 enerji tasarrufu hedefleniyor.

Bayraklı'nın parklarında başlatılan uygulamaya göre kullanılan led, ışıklar aydınlatma teknolojisinde eski civa barlı armatürlerin yerini aldı. Eski sisteme göre çok daha uzun ömürlü ve en az yarı yarıya daha tasarruf sağlayan led armatürler parkları aydınlatmaya başladı. Bu kapsamda Manavkuyu'daki 4'üncü Halil Atilla Parkı içinde bulunan civa barlı ampul armatürler elektrik ekipleri tarafından söküldü. Bunların yerine yeni ledli armatür takıldı. 125 armatürle başlayan değişimin tüm parklarda gerçekleştirilmesi planlanıyor.

"Teknolojiyi takip ediyoruz"

Enerji tasarrufu sağlanması ve teknolojinin gerisinde kalınmamasının önemine vurgu yapan Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, “Led aydınlatma teknolojisi, özellikle park-bahçe aydınlatmalarında önemli bir alternatif olarak karşımıza çıkıyor. Biz de parklarımıza bu sistemi uygulayarak yüzde 50 enerji tasarrufu sağlamayı planlıyoruz. Bu tasarruf da daha düşük elektrik faturaları ve daha az karbon emisyonu anlamına gelir” dedi.