Bayraklı'nın perileri çeyrek finalde

Türkiye Kadınlar Basketbol Birinci Ligi'nde mücadele eden Bayraklı Belediyesi Kadın Basketbol Takımı, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Edremit'te düzenlenen Türkiye Kadınlar Federasyon Kupası'nda 3'de 3 yaparak grubunu lider tamamladı ve çeyrek finale çıktı.

Kadınlar Federasyon Kupası karşılaşmaları, Edremit'in ev sahipliğinde Burhaniye Atatürk Spor Salonu ve Edremit Spor Salonu'nda oynanıyor. Turnuvada A Grubu'nda Yalova VIP Gençlik, Galatasaray Gelişim, Urla Belediyesi ve Akdeniz Üniversitesi, B Grubu'nda Edremit Bld. Gürespor, Mardin Büyükşehir Belediye, Elazığ İl Özel İdare ve Bursa Büyükşehir Belediyesi, C Grubu'nda Nesibe Aydın, Mersin BŞB Gelişim, İstanbul Üniversitesi Gelişim ve Ordu İEF Açı Koleji, D Grubu'nda da Çankaya Üniversitesi, Bayraklı Belediyesi, İstanbulgücü ve Mersin Üniversitesi mücadele ediyor. 22 Eylül'deki ilk maçında Çankaya Üniversitesi'ni 67 - 48 yenerek gruba iyi bir başlangıç yapan ve daha sonra İstanbulgücü ile karşılaşan Bayraklı'nın perileri maçı 71 - 62 kazandı. Kızlar grubun son maçında ise Mersin Üniversitesi'ni 66-52'lik skorla geçti. Gösterdiği performansla grubunu lider kapatan Bayraklı Belediyesi çeyrek finale çıkmaya hak kazandı. Kızların kupa çeyrek finalinde rakibi ise A Koleji oldu. Maç 26 Eylül'de Edremit Spor Salonu'nda saat 19.45'de başlayacak.

“Başarılar dilerim”

Spora yapılan yatırımlarla Bayraklı'da önemli başarılar yakalandığına vurgu yaparak, ilçenin gençlerinin farklı branşlarda dereceler elde ettiğini ifade eden Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, “Sporcularımız başarılarıyla bizi gururlandırıyor. Dolayısıyla biz geçliğe, spora yatırımlarımıza devam edeceğiz. Yeni sezon öncesi düzenlenen Türkiye Kadınlar Federasyon Kupası'nda namağlup olarak çeyrek finale kalan kızlarımızı da bu vesileyle kutluyorum. Başarılar diliyorum” dedi.