Bayraklı'nın perileri hazırlıklarını sürdürüyor

Türkiye Kadınlar Basketbol Birinci Ligi'nde mücadele eden Bayraklı Belediyesi Kadın Basketbol Takımı, 2018-2019 sezonu öncesi Urla Belediye ile hazırlık maçı yaptı. Çalışmalarını yoğun şekilde sürdüren potanın perileri, sezona iyi bir başlangıç yapmak istiyor.

Bayraklı'nın perileri 2018-2019 basketbol sezonu hazırlıklarına Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu'nda günde çift idmanla devam ediyor. Bu kapsamda sezon öncesi hazırlık maçında İzmir'in bir diğer ekibi Urla Belediye Kadın Basketbol takımıyla hazırlık müsabakasında karşı karşıya gelen Bayraklı Belediyesi sahadan 72-56 galip ayrıldı. Centilmence geçen karşılaşmanın ilk yarısını 37 - 23 önde kapatan Bayraklı'nın kızları, 22 - 29 Eylül tarihleri arasında Edremit'te düzenlenecek TKBL Federasyon Kupası'na kadar çalışmaya devam edecek.

Geçen yıla oranla kadrosunda büyük yenilenmeye giden Bayraklı Belediyesi'ne Bursa BŞB'den İrem Sözen, Kayseri AGÜ'den Cansu Arslan, Gürespor'dan Merve İnce ve altyapıdan Melahat Vardar'dan sonra son olarak bu yıl Fransa Lig 2'de mücadele veren Montbrison takımından Amerikalı pivot Patricia Bright ile Bodrum Basket'ten Seda Güçlü Aydın katıldı. Sezon öncesi hazırlıklarını sıkı tutan Bayraklı Belediyespor Kadın Basketbol Takımı baş antrenörü Muhammet Ali Güntürk, "Takıma yeni katılan arkadaşlarımız var. Çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sezona iyi başlayıp, iyi bir noktada bitirmek istiyoruz” dedi.