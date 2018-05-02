“Bayraklı’nın perileri” Play-Off’ta

Liginde mücadele eden Bayraklı Belediyesi kadın basketbol takımı normal sezonunun bitimine bir hafta kala Süper Lig’e çıkmak için Play-Off’lara katılmaya hak kazandı.

Bayraklı Belediyespor kadın basketbol takımı çıktığı ilk yılda Liginde Play-Off’lara katılmaya hak kazandı. TKB ligi 33. hafta karşılaşmasında deplasmanda İzmit Belediyespor ile mücadele eden Bayraklı’nın perileri, çekişmeli geçen maçı 76-74 kazanarak bitime bir hafta kala adını Play-Off’lara yazdırmayı başardı. Kırçiçeği Bodrum Basketbol’un 1. olarak Süper Lig’e yükseldiği ligde 9. sırada kendisine yer bulan Bayraklı ekibi son maçında 5 Mayıs Cumartesi Yalova VIP’le karşı karşıya gelecek.

Bayraklı Belediyespor, Play-Off grubunda ise ligi ikinci olarak bitirmeyi garantileyen Bursa BŞB. BUDO ile karşılaşacak. İlk maç 8 Mayıs Salı Bursa’da, ikinci maç ise 11 Mayıs’ta İzmir’de oynanacak. Üçüncü maç 14 Mayıs’ta tekrar Bursa da yapılacak. İki galibiyet alan takım bir üst tura yükselecek.

“Gönüllerin şampiyonu”

Spora yapılan yatırımların başarılara dönüşmesinden memnuniyet duyduklarını belirten Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, “1. lige çıktıkları ilk yılda kızlarımız Play-Off’a katılmaya hak kazandı. İlk 9 takım içinde olmak başarı. Kızlarımıza Play-Off turunda da desteğimiz sürecek. Umuyorum ki burada da güzel sonuçlar alacaklar ancak sonuç ne olursa olsun onlar gönlümüzün şampiyonu. İlk yılda Play-Off başarısı da önemli. Takımımıza Bursa BŞB. karşısında başarılar diliyorum. Hepsini tek tek tebrik ediyorum” dedi.