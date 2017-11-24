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24 Kasım 2017 10:50

Bayraklı’nın sokaklarına modern dokunuş

İzmir’in Bayraklı ilçesindeki Emek Mahallesinde, yağmur suyu akıntılarını engellemek ve oluşabilecek kirliliğin önüne geçmek amacıyla vatandaşlardan gelen talep üzerine 175 metrelik istinat duvarı örülürken, yollara da belediye ekipleri tarafından kilit parke döşendi.

Bayraklı’nın sokaklarına modern dokunuş

24 Kasım 2017 10:50


Vatandaşlardan gelen talep ve önerileri dikkate alan Bayraklı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık 4 ay süren çalışmalar sonucu Şehit Asteğmen Mesut Uzlu sokaktaki yolu baştan aşağı yeniledi. Yol kenarındaki toprak duvarda özellikle kış aylarında yağmur suyuyla birlikte oluşabilecek kayma, çamur ve görüntü kirliliğinin önüne geçmeyi ve caddeyi modern görünüme kazandırmayı hedefleyen ekipler, 175 metrelik istinat duvarı yaptı, bin metrekarelik de kilit parke döşedi. Yol kenarına geçişlerin kolayca yapılabilmesi için merdiven de yapan ekiplerin çalışmaları vatandaşlardan tam not aldı.


İlçe sakinlerinin tüm önerilerini önemsediklerini belirten Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, “Amacımız ilçemizin her noktasına eşit mesafede yaklaşarak tüm ihtiyaçları zaman içinde giderebilmek. Bu anlamda vatandaşlardan gelen tüm öneri ve talepleri alıyor ve ilgili birimlerimiz aracılığıyla i çözüme kavuşturuyoruz. Biz onların memnuniyeti için buradayız. Çalışmalarımız sonrası mahalle sakinlerinin mutlu olduğunu görmek bizim için önemli” dedi.




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