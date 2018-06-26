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26 Haziran 2018 10:00

Bayraklı’nın ücretsiz kurslarına yoğun ilgi

Bayraklı Belediyesi’nin 28 branşta açtığı ücretsiz kurslar yoğun ilgi görüyor.

Bayraklı’nın ücretsiz kurslarına yoğun ilgi

26 Haziran 2018 10:00

Çeşitli dallardaki meslek ve hobi kurslarından bu yıl 8 bin 389 kişi faydalanıyor. Birçok kursiyer el becerilerini geliştirerek, öğrendiklerini üretime dönüştürüyor. Ev ekonomilerine katkı sağlayan kursiyerlerin kimisi de sesine güvenerek halk ve sanat müziği korolarına katılıyor.


Bayraklı Belediyesi her yıl açtığı kurslarla binlerce kişiyi kültür merkezleri ve semt evlerinde ağırlamaya devam ediyor. Bu kapsamda gerek meslek, gerekse hobi kursları vatandaşların el becerilerini geliştiriyor, sosyalleştiriyor ve meslek sahibi yapıyor. Kurslardan öğrendiklerini ilerleten kursiyerler özellikle dikiş, nakış, takı, tasarım ürünleri yaparak satıp, ev ekonomilerine gelir sağlıyor. 7’den 70’e her yaş grubuna hitap eden kurslara isteyen herkes katılabiliyor.



Hangi kurslar var?


Bayraklı Belediyesi Sosyal Yardım İşleri müdürlüğü bünyesinde İngilizce, gitar, resim, nakış, satranç, tiyatro, çocuk tiyatro, drama, el sanatları, karikatür, dikiş, ahşap boyama, aplike ve okuma yazma kursları düzenlerken Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünde de tiyatro, drama, nakış, takı tasarım, satranç, resim, karikatür, ritim, çok sesli koro, gitar, halk oyunları, Türk Halk Müziği, Türk Sanat Müziği ve Çocuk-Gençlik Korosu kursu veriliyor.



“Herkesi bekliyoruz”


Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, yıl boyunca çok sayıda ücretsiz kurs düzenlediklerini belirterek, “Her yaş grubundan vatandaşımızın bu kurslara katıldığını görmek bizi mutlu ediyor. Özellikle kadınlarımız kurslarımıza yoğun ilgi gösteriyor. Meslek edindirme kursları ile onların ev ekonomilerine katkı sağlamalarının önünü açıyoruz. Sesine güvenen vatandaşlarımızı da çok sesli, Türk Halk Müziği, Türk Sanat Müziği ve Çocuk-Gençlik korolarına bekliyoruz” dedi.




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