Bayraklı’nın yıldızı ilk maçında galip

etap müsabakalarının ilk maçında Aydın’da Manisa Murat Germen futbol takımıyla karşı karşıya gelen Bayraklı’nın takımı Ceyhan Altınyıldız, ilk yarısını geride tamamladığı maçı 2-1 kazandı. Üst tur için önemli bir skor elde eden futbolcuların gözü finalde.

Aydın Adnan Menderes Stadyumu yan sahalarındaki maçta Ceyhan Altınyıldız futbol takımı Manisa Murat Germen’le karşı karşıya geldi. 38. dakikada yediği talihsiz golle 1-0 geriye düşen Bayraklı’nın yıldızı ikinci yarıya fırtına gibi başladı. Üst üste geliştirilen ataklar 60. dakikada meyvesini verdi. Hejar Tan’ın kaydettiği golle beraberliği sağlayan Ceyhan Altınyıldız 75’te ise Onur Ayyıldız’ın golüyle sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ da Bayraklı’nın gururu olan sporcuları yalnız bırakmadı ve karşılaşmayı tribünden izledi. Maç sonu büyük sevinç yaşayan sporcular Cumartesi günü saat 18.00’da Denizli Telekom ile yine Aydın’da turnuvanın ikinci maçına çıkacak. Galip gelinmesi halinde Pazar günü ise üst tur için final maçı oynanacak. Ceyhan Altınyıldız Teknik Direktörü Okan Yücel, hedeflerinin üst tur olduğunu belirterek, şampiyonanın ilk maçını kazanarak başladıkları için çok mutlu olduklarını söyledi. Maç sonrası tüm sporcuları performanslarından dolayı kutlayan Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, üst tur için takıma başarılar diledi.