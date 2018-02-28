Bayraklı’ya bir kültür merkezi daha

2 bin 300 metrekare kapalı alana sahip merkezin yıl sonunda tamamlanarak hizmete açılması hedefleniyor.

İlçede birçok alanda yapılan yatırımlarla daha güzel, modern ve yaşanılabilir bir Bayraklı için çalışmalarını sürdüren Bayraklı Belediyesi, ilçeye kazandıracağı yeni kültür merkezi projesini Postacılar Mahallesinde hayata geçiriyor. İhale sürecinin tamamlanmasıyla çalışmalarını hızlandıran ekipler zemin ve temel atma çalışmalarına başladı. Yaklaşık 750 metrekare oturma alanına sahip tesis 3 kattan oluşacak. Projede bodrum katında 18, dışarıda 19 olmak üzere 37 araçlık otopark alanı da yer alıyor. Zemin ve 1. katlarda idari ofisler, danışma, çay ocağı bulunacak. Zemin katındaki düğün salonu 450 metrekare, birinci kattaki salon ise 550 metrekare olacak. Bu salonlar vatandaşların mutlu günlerine ev sahipliği yapacak. Merkez içinde ayrıca bir de semt merkezi yer alacak.

Proje alanını ziyaret ederek, çalışmaları zaman zaman yerinde inceleyen Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, “Gümüşpala Mahallemizde bir kültür merkezi ve sağlık evi projesini hizmete açmıştık. Buradan her gün yüzlerce vatandaşımız yararlanıyor. Şimdi de Postacılar Mahallemize üç katlı modern bir kültür merkezi inşa ediyoruz. Buranın içinde iki düğün salonumuz olacak ve böylece önemli bir ihtiyacı da karşılamış olacağız. Bir aksilik olmazsa bu yılın sonuna kadar projeyi tamamlamayı hedefliyoruz. Belediye olarak imkanlarımız dahilinde ihtiyaçlarımıza göre projeler üretmeye devam edeceğiz. Yeni kültür merkezimiz ilçemize hayırlı olsun” dedi.