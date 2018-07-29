Bayraklı’ya iki yeni park projesi daha

Bu kapsamda Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri Emek ve Yamanlar Mahallesi’nde iki yeni park projesine daha başladı. İçinde oyun grupları, spor aletleri ve basketbol sahasının bulunacağı parklar vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı.

Gelişen ve değişen Bayraklı’da park ve yeşil alanların artırılmasına yönelik çalışmalarını sürdüren Bayraklı Belediyesi, son olarak Emek ve Yamanlar Mahallesi’nde kendi imkanlarıyla yeni park alanı oluşturdu. Emek Mahallesi 1660 sokakta bulunan eski Barış parkı, Bayraklı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından baştan aşağı yeniledi. Bin 700 metrekare alana sahip parkta eski kaldırım ve parke taşları söküldü. Yeni karo taşları döşenerek bahçe alanları çimlendirildi, oyun grubu için zemin yenilendi. Yepyeni bir görünüme kavuşan Barış Parkı’na spor aletlerinin yanı sıra bir de basketbol sahası eklenerek ışıklandırılacak. Saha zemini için altyapı çalışmalarını tamamlayan ekipler, beton dökümünün ardından potaları takacak. Müdürlüğün kendi imkanlarıyla yaptığı bir diğer park da Yamanlar Mahallesi 7355 sokak üzerinde bulunuyor. Yüzbaşı Ali Rıza Sadak İlköğretim okulu karşısında yer alan 500 metrekarelik yeni park için ilk olarak duvar örüldü. Kilit parke ile yürüyüş yolu yapılan parkın ortasına beton dökülecek ardından da zemin kauçuk ile kaplanacak. Korkuluklar, banklar ve ışıklandırmanın yerleştirilmesiyle park tamamlanarak hizmete açılacak.

“Her şey Bayraklı için”

Bayraklı’da uygun bulunan alanlara park yapıp, bu alanları yeşillendirerek, ilçede kişi başına düşen yeşil alan miktarını artırdıklarını dile getiren Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, “Bu parklardan birçoğunu kendi çalışanlarımızla, kendi ekipmanlarımızla yapıyoruz. Yamanlar ve Emek Mahallesi’nde toplamda 2 bin 200 metrekare yeşil alan oluşturmuş olduk. Bugüne kadar onlarca parkı revize ettik, ilçemize birçok da yeni park kazandırdık. Bu kapsamda çalışmalarımız sürecek. Her şey Bayraklı için” dedi.