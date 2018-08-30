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30 Ağustos 2018 11:05

Bayram Bektaş: "Fenerbahçe galibiyeti moral oldu"

Göztepe Teknik Direktörü Bayram Bektaş, Fenerbahçe karşısında özellikle ikinci yarıda kendilerine yakışan futbol ve mücadele ile sahadan galibiyetle ayrıldıklarını ifade ederek, bu galibiyetin kendilerine moral olduğunu söyledi.

Bayram Bektaş:

30 Ağustos 2018 11:05


Ligde oynayacağı Alanyaspor maçının hazırlıklarına devam eden Göztepe’de Teknik Direktör Bayram Bektaş, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Bektaş, Alanyaspor karşılaşmasından da 3 puan hedeflediklerini ifad ederek, "Alanyaspor maçında gereken mücadeleyi, oyun disiplinini, her hafta daha iyiye giden takım düzenini sahaya yansıttığımız takdirde inşallah hedeflediğimiz 3 puanla buraya döneriz" dedi.



"Fenerbahçe galibiyeti moral oldu"


Fenerbahçe’den alınan galibiyetin futbolcuların öz güvenini üst seviyeye çıkardığını kaydeden Bektaş, "Bu haftaki rakibimiz Alanyaspor zor bir dönemden geçiyor. Belki final maçı olarak görecekler ama bizi ilgilendirmiyor. Biz kendi işimizi yapmak, sahada kendi futbol mantalitemizi ve oyunumuzu oynamak için gidiyoruz. Aldıkları skorlar kimseyi aldatmasın. Çünkü Alanyaspor gerçekten iyi bir takım. En iyi şekilde hazırlanıyoruz. Geçen hafta aldığımız galibiyet de bizim için moral oldu. Milli ara var, aramıza katılacak oyuncuların takıma adaptasyonu için iyi bir süreç olacak" diye konuştu.



"Her mevkide alternatifli bir kadromuz var"


Bektaş, son olarak Sokol Cikalleshi’yi kadrolarına dahil ettiklerini, Cameron Jerome’un da transferini tamamlamak istediklerini belirterek, şu ifadelere yer verdi:


"İhtiyacımız olan bölge ve kaliteli futbolcular. Belki Cikalleshi 2 senedir istediği seviyede değil ama kaliteli bir futbolcu. Bizde o çıkışı yakalayacağına inandığımız için burada. Jerome’un da kalitesinden bahsetmeye gerek yok. Bize çok fazla artı getireceğini düşünüyorum. Öteki bölgelerle alakalı iyi donanımlı olduğumuzu düşünüyorum. Her mevkide alternatifli bir kadromuz var."


Bayram Bektaş, Nabil Ghilas ve Oscar Scarione’ye teklif gelmesi halinde yönetim kurulunun, kulübün menfaati konusunda en doğru kararı vereceğini dile getirdi.




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