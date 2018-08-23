Bayram Bektaş: “Fenerbahçe karşısında hedef galibiyet”

Spor Toto Süper Lig’de cumartesi günü Fenerbahçe’yi konuk etmeye hazırlanan Göztepe’de bu maçın hazırlıkları devam ediyor. Antrenman öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Teknik Direktör Bayram Bektaş, henüz puan alamamalarına rağmen takımından memnun olduğunu söyledi. Bektaş, “Takım gerçekten çok iyi mücadele ediyor. Yavaş yavaş bazı bölgelerdeki eksikliklerimizi de tamamlıyoruz. Son transferimiz Borges’in kalitesi de Galatasaray karşısında ortaya çıktı. Yasin ilk kez 11 çıkmasına rağmen performansı gayet iyiydi. Datalara baktığımızda performans olarak Avrupa liglerinde oynayacak kadar iyi bir performansımız var. Bunlar bizi mutlu ediyor. Fakat bu kadar iyi oynayıp puan alamamak üzücü. Her geçen gün üstüne koyarak ilerliyoruz. Kendi oyun felsefemizi oturttuğumuz zaman daha da güzel olacak. Moral ve motivasyonumuzu arttırmak için Galatasaray maçında bir puan almalıydık ama olmadı. Fenerbahçe karşısında iyi futbolla galibiyet almak için sahaya çıkacağız” diye konuştu.

“Forvet gelince rahatlayacağız”

Golcü transferi için çalışmaların sürdüğünü belirten Bektaş, “Transfer çalışmalarımız sürüyor. Görüştüğümüz isimler var ama fiyatlar çok değişken. Bu tarz olaylarla karşılaşınca iş biraz uzadı. Transfer sezonun son dönemlerine girerken umarım görüşmeler neticelenir. Forvet alamadığımız için Deniz Kadah zorlanıyor. Forvet arkası olduğu için onu ileride oynatınca çok daha fazla koşup daha fazla rakibe basıyor. Üçüncü bölgede top tutmaya çalışıyor ve efor anlamında zorlanıyor. Bu yüzden geride kalan haftalarda gerçek Deniz’i izleyemedik. Forvetin gelişiyle hem Deniz hem de takım olarak rahatlayacağız” dedi.

Bektaş ayrıca bir türlü isteneni veremeyen Ghilas’ın form seviyesinin takımdan aşağıda olduğunu da sözlerine ekledi.