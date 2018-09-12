Bayram Bektaş: “Süper Lig'de 6-7, maksimum 8 yabancı oyuncuyla oynanabilir”

Göztepe Teknik Direktörü Bayram Bektaş, belli mevkilerde Türk futbolcu sayısının azlığından dolayı yabancı oyuncuya yönelme olduğunu, Türkiye'de çok sağlıklı bir altyapı sisteminin olmadığını ve öncelikle de bunun düzelmesi gerektiğini söyleyerek, “Süper Lig'de 6-7, maksimum 8 oyuncuyla bu işin götürülebileceğini düşünüyorum” dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında sahasında oynayacağı Kayserispor maçının hazırlıklarına Adnan Süvari Tesisleri'nde devam eden Göztepe'de Teknik Direktör Bayram Bektaş, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Bektaş, “Kayserispor maçını kazanmak için bütün gücümüzü sahaya yansıtarak iyi bir futbolla camiamızı sevindirmek istiyoruz” diye konuştu.

Bektaş, lige verilen arada milli takımlarına giden oyuncuların dışında iyi bir çalışma dönemi geçirdiklerini söyleyerek, “Şu ana kadar oyun anlamında, skor olarak karşılığını alamadık ama 'buradayım' diyen bir Göztepe takımı var. Biz bunun farkındayız. Bazı konularda eksikliklerimizi dile getiriyorduk. Çok pozisyona giriyorduk ama sonuçlandırmada sıkıntı yaşıyorduk. Jerome'nin ve Sokol'un da gelmesiyle hücum anlamında bir artımız olacak” diye konuştu.

Bu hafta Kayserispor'u ağırlayacaklarını hatırlatan Bektaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Kayserispor maçını kazanmak için bütün gücümüzü sahaya yansıtarak iyi bir futbolla camiamızı sevindirmek istiyoruz. Bütün oyuncularımın da farkında olduğu gibi yeni bir sayfa açıp, iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz. Bir mazeretimiz yok artık, forvetimiz de var. Adaptasyonunun da kısa sürdüğünü düşünüyorum. Umarım iyi bir oyunla hafta sonu Kayserispor'a karşı istediğimiz skoru alıp yeni bir başlangıç yaparız.”

“Milliler göğsümüzü kabarttı”

A Milli Futbol Takımı'nı İsveç karşısında aldığı galibiyetten dolayı tebrik eden tecrübeli çalıştırıcı, “İsteriz ki hep böyle milletimizi sevindirsinler. Çünkü bir tane milli takımımız var. Onların başarısı göğsümüzü kabartıyor” şeklinde konuştu.

“Maksimum 8 yabancı oyuncu”

Bayram Bektaş, belli mevkilerde Türk futbolcu sayısının azlığından dolayı yabancı oyuncuya yönelme olduğunu, Türkiye'de çok sağlıklı bir altyapı sisteminin olmadığını ve öncelikle bunun düzelmesi gerektiğini dile getirdi.

Takımların gelir ve gider dengesine uymaları gerektiğine de vurgu yapan Bektaş, şunları söyledi:

“Bana sorarsanız Süper Lig'de kaç yabancı sayısıyla oynamamız gerektiğini, Süper Lig'de 6-7, maksimum 8 oyuncuyla bu işin götürülebileceğini düşünüyorum. O zaman Türk oyunculara biraz daha süre vermek zorunda kalırız. Belki milli takımda ön plana çıkacak oyuncular yakalayabiliriz. Bu altyapı sisteminin düzelmesiyle alakalı olur. Şu an yerli oyuncu olarak Türkiye liglerinde bir forvet transfer etmeye kalksam, ya elinde olanı bana vermezler ya da büyük bir rakam isterler. Stoper anlamında stoper yok, başka mevki de bulamıyorsunuz. Bizim önce temele inmemiz lazım, bazı şeyleri alttan düzelttiğimiz zaman üst tarafın daha rahat bir nefes alacağını düşünüyorum.”