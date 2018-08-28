Bayramda Çeşme’ye 342 bin 442 araç giriş yaptı

Çeşme Emniyet Müdürü Gürcan Alev, 9 günlük bayram tatilinde Çeşme’ye 342 bin 442 araç girişi ve 222 bin 41 araç çıkışı olduğunu açıkladı. Gürcan Alev bayram tatili süresi boyunca huzur ve güven içinde yaşanması için alınan güvenlik önlemleri sonucunda, Çeşme’de herhangi bir terör olayı ve önemli bir asayiş sorunu yaşanmadığını söyledi.

12 bin 639 kişinin GBT’sine bakıldı

Bayram tatili nedeniyle İzmir Emniyet Müdürlüğü’nün çeşitli birimlerinden gelen takviye personelle, 24 saat güvenlik tedbirleri aldıklarını ifade eden İlçe Emniyet Müdürü Alev, 9 gün süresince 12 bin 639 kişinin Genel Bilgi Tarama Sistemi (GBT) ile sorgulandığını, 162 kişi hakkında askeri suçlardan, 30 kişi hakkında da adli suçlardan aranması nedeniyle işlem yapıldığını belirtti.

24 işletmeye işlem yapıldı

Çeşme Emniyet Müdürlüğü sorumluluk bölgesinde olan 48 işletmenin de denetlendiğini belirten Gürcan Alev, 24 işletme hakkında canlı müzik belgesi, hijyen belgesi olmaması, kapanış saatlerine uymaması ve 18 yaşından küçüklere alkol sunumu yapması nedeniyle, idari işlem uygulanması için tutanak tanzim edildiğini söyledi.

3 bin 268 araç kontrol edildi

Uzun bayram tatili boyunca yoğun trafik denetimi de yaptıklarını belirten Emniyet Müdürü Alev, ilçe genelinde yapılan trafik denetimlerinde, 3 bin 268 aracın kontrol edildiğini, 587 araç sürücüsüne çeşitli nedenlerle cezai işlem uygulandığını ve 76 aracın trafikten men edildiğini açıkladı.

Esrar, kokain ve tabanca ele geçirildi

İlçe Emniyet Gürcan Alev, bayram tatili boyunca ilçe genelinde yapılan asayiş uygulamalarında da; 19,67 gram esrar, 0,66 gram kokain, 2 adet kuru sıkı tabanca, 3 adet ruhsatsız tabanca ve 24 adet fişek ele geçirildiğini söyledi.

Emniyet Müdürü Alev, 9 günlük bayram tatilinin ciddi bir olay olmadan geçmesinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bundan sonra da emniyet teşkilatı olarak, Çeşme’nin huzur ve güveni için, gece gündüz çalışmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.