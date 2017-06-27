Bayramda en anlamlı hediye

İstengi, Başkan Soylu’nun desteği ile hayata tutunabilecek.

Menderes Belediye Başkanı Bülent Soylu, Altıntepe Mahallesinde yaşayan 34 yaşındaki ALS hastası Hüseyin İstengi’ye Ramazan Bayramı’nda sürpriz ziyaret gerçekleştirdi. Soylu ziyarette, yaşadığı hastalık nedeniyle iletişim sıkıntısı yaşayan Hüseyin İstengi’ye 13 bin liralık göz tarama sistemi hediye etti. 9 yıldır hastalıkla mücadele eden İstengi ailesi, Başkan Soylu’nun hediyesi ile çifte mutluluk yaşadı.

"Derde deva oluyoruz"

Kimsesizlerin kimsesi, sessiz çoğunluğun sesi olduklarını ifade eden Menderes Belediye Başkanı Bülent Soylu, “Bayramlar derde devanın, dosta vefanın en güzel örneğidir. Bu bayramda da Altıntepe’den ALS hastası Hüseyin İstengi kardeşimizin derdine deva olmaya çalıştık. Hastalığı nedeniyle sinir sistemlerinde kayıp yaşayan ve sadece gözüyle iletişim kurabilen kardeşimize göz tarama sistemi hediye ettik. Hüseyin kardeşim artık bu sistem sayesinde hayata tutunabilecek. Tüm isteğini bu yolla dile getirebilecek, istediği iletişim cihazını bu sistem sayesinde kullanabilecek. Kardeşime acil şifalar diliyorum" dedi.