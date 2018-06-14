Bayramın en keyifli adresi Alaçatı

Alaçatı’nın unutulmaz Happy Hour’larına eşlik etmek isteyenler için çok özel performanslar hazırlayan Alaçatı Paradiso Beach, 15 Haziran Cuma FlashMob ve 16 Haziran Cumartesi günü LouLou Players gibi dünyaca ünlü isimleri sevenleriyle buluşturacak.

Delikli Koy’da 35 dönümlük arazi içinde kurulan Paradiso, eşsiz doğası, özel lezzetleri ve eğlenceli Happy Hour’ları ile bayram keyfini doyasıya yaşamak isteyen tatilcileri ağırlayacak.

İtalyan ve yeni Amerikan lezzetlerinden oluşan geniş menüsü ile 300 kişilik restorana ev sahipliği yapan Paradiso, Jumbo Karidesli Frutti di Mare, Enginar ve Avokadolu Pizza gibi lezzetlerle bayrama yakışır yemekleri misafirlerine sunacak.

Deniz, güneş ve eğlenceyi bir arada sunan Alaçatı Paradiso Beach, lüks ve konforlu 6 adet Malibu suite odası, sıcak su havuzu, masaj servisi, plaj voleybolu, mini futbol sahası ve birbirinden eğlenceli su sporu aktiviteleriyle de bayram tatilini büyük keyife dönüştürecek.