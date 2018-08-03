BAYSEM başarıya doymuyor

ÖSYM tarafından bu yıl ilk defa uygulanan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)’na katılan 126 öğrenciden 122’si 180 üzerinde puan alarak fakülte ve yüksekokulları tercih etme hakkı kazandı.

Bu yıl 2 milyon 381 bin 412 adayın katıldığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), Temel Yeterlilik Testi (TYT)-Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) olmak üzere toplam üç oturumda gerçekleştirildi. Sınava Bayraklı Belediyesi Sosyal Etkinlik Merkezi (BAYSEM)’den 126 öğrenci katıldı. Açıklanan sonuçlarına göre ise sınavlara BAYSEM ile hazırlanan öğrenciler bir kez daha övünç kaynağı oldu. Bu kapsamda Arjen Hekimoğlu TYT’de 457 puan alarak 26 bin 608’inci oldu. AYT sınavları sayısal puan türünde Cem İpek 451 puanla 23 bin 394’üncü, sözel puan türünde Hüseyin Tekin 412 puanla 5 bin 88’inci olmayı başardı. Yabancı dil testinde ise Kurtuluş Akın 435 puanla 5 bin 779’uncu oldu. Sınava katılan tüm öğrenciler 150 üzerinde puan alarak yüzde 100 başarı gösterdi. Sınava giren 126 öğrenciden 122’si 180 üzerinde puanla 4 yıllık fakülte ve yüksekokulları tercih edebilme hakkı kazandı. Üniversite tercihleri 7-14 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.

BAYSEM’in bir sınavdan daha yüzünün akıyla çıktığını söyleyen Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, "Hiçbir başarı tesadüf değildir. Ortada bir emek ve her sınavda alınan başarılı sonuçlar var. Öğrencilerimiz aldıkları puanlarla bizi çok mutlu ediyor. Doğru tercihleri yapabilmeleri için desteklerimiz sürecek. İstediğiniz kadar iyi puan aldığınızı düşünün. Eğer yanlış tercih yaparsanız dışarıda kalma olasılığınız var. Bu da bizim istemediğimiz bir şey. BAYSEM, 7-14 Ağustos tarihinde çocuklarımıza sabah 10.00’dan akşam 17.00’a kadar rehberlik hizmeti verecek. Sonuçların hayırlı olması için dualarımız öğrencilerimiz için. Hepsini kutluyorum" diye konuştu.