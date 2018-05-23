“BAYSEM” yeni öğrencilerini seçiyor

2 Haziran’da İsmet İnönü Kültür Merkezinde bulunan BAYSEM merkezindeki sınav için başvurular 31 Mayıs’ta sona erecek.

Okulların kapanmasına birkaç hafta kala Bayraklı Sosyal Etkinlik Merkezi (BAYSEM) önümüzdeki eğitim öğretim yılı için çalışmalara şimdiden başladı. 19 sınıf ve bin 200 öğrenci kapasiteli BAYSEM için yeni dönemde de 7, 8, 11 ve 12. sınıflara alım yapılacak. BAYSEM’in 2 Haziran’da iki oturum şeklinde yapacağı seviye belirleme sınavı için başvurular ay sonuna kadar sürecek.

BAYSEM’in yıllardır binlerce öğrenciye verdiği ücretsiz eğitim fırsatı sayesinde İzmir’de parmakla gösterilen bir kurum haline geldiğine dikkat çeken Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, “2018-2019 eğitim öğretim yılı için yeni arkadaşlarımızı aramızda görmek için seviye belirleme sınavı düzenliyoruz. Çok yoğun ilgi var. En başarılı bin 200 öğrenci ücretsiz ve karşılıksız kaliteli bir eğitim alacak. Öğrenci çocuklarımız bu fırsatı kaçırmasın” dedi.