BAYSEM’de sonuçlar yüzleri güldürdü

Sınava giren 176 öğrenciden 27’si 345 üzeri, 6 öğrenci de 400 üzeri puan alarak büyük bir başarıya daha imza attı. BAYSEM, 2-13 Temmuz tarihleri arasında ise tercihler konusunda öğrencilere ücretsiz hizmet verecek.

Dar gelirli ailelerin başarılı çocuklarına ücretsiz kurs imkanı sağlayan BAYSEM, sınavlarda elde edilen üstün başarılarla öğrencilerin hayallerindeki lise ve üniversiteleri kazanmalarını sağlıyor. Bu yıl 2 Haziran’da gerçekleştirilen LGS’nin sonuçları da memnuniyete neden oldu. Sınava giren 176 öğrenciden 27’si 345 üzeri, 6 öğrenci de 400 üzeri puan alarak yine büyük başarı elde etti. İsmail Güngördü 409.7770 puanla yüzde 1.77, Ahsen Göktaş 416.1976 puanla yüzde 1.40, Esra Gül de 426.6120 puanla 0.93’lük dilime girerek en başarılı öğrenciler listenin en üstünde kendilerine yer buldu.

Öğrencilerin hayallerini gerçeğe dönüştürmede önemli katkı sağlayan BAYSEM, 2-13 Temmuz tarihleri arasında ise öğrencilerin doğru tercih yapabilmesi için rehberlik öğretmenleri aracılığıyla ücretsiz destekte bulunup, yönlendirme yapacak.

Bayraklı’da öğrencilere fırsat verildikçe neleri başarabileceklerinin en büyük örneklerini BAYSEM’de yaşadıklarını ve Bayraklılı çocukların üstün başarılarıyla yıllardır aldıkları yüksek puanlar neticesinde ilçenin gururu olduklarını vurgulayan Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, öğrencilerin doğru yönlendirilmesi için rehberlik hizmeti vereceklerinin de altını çizdi. Başkan Karabağ, “BAYSEM yıl boyunca ücretsiz eğitim fırsatı veriyor. Çocuklarımızı hayallerindeki lise ve üniversiteye hazırlıyoruz. Sınavdan sonra da işimiz bitmiyor. 2-13 Temmuz tarihlerinde rehberlik öğretmenlerimiz 10.00-17.30 saatleri arasında öğrencilerimize ücretsiz hizmet verecek. Onların doğru tercih yapabilmeleri için yönlendirmeler yapacak. Tüm öğrencilerimizi başarılarından dolayı tebrik ederim” dedi.