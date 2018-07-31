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31 Temmuz 2018 10:49

BAYSEM’den Lgs’de yine büyük başarı

Bayraklı Belediyesi Sosyal Etkinlik Merkezi (BAYSEM) öğrencilerinin, Liseye Geçiş Sınavı (LGS)’deki başarısı, yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla bir kez daha yüzleri güldürdü.

BAYSEM’den Lgs’de yine büyük başarı

31 Temmuz 2018 10:49

182 öğrenciden 180’i hayallerindeki Fen, Anadolu ve Anadolu Meslek liselerine yerleşmeye hak kazandı. BAYSEM bu sonuçlarla başarı oranını yüzde 99’a çıkardı.


Liselere Giriş Sınavı (LGS) puanları 26 Haziran tarihinde ilan edilmişti. BAYSEM’de sınava giren 182 öğrenci, 02-13 Temmuz tarihleri arasında lise tercihlerini e-okul sistemi üzerinden yaptı. Yerleştirme sonuçlarına göre ise BAYSEM’de 180 öğrenci Fen, Anadolu ve Anadolu Meslek liselerine yerleşti. Böylece BAYSEM 2018 LGS’de yüzde 99’luk başarı sağladı. Bu kapsamda 6 Ağustos 2018 tarihinden itibaren yerleştirmeye esas nakil tercih başvuruları alınacak. 4 dönem halinde yapılacak olan nakil başvurularında öğrencilerin daha üst tercihlerindeki okullara yerleşme şansları da olacak. Nakil tercih başvuruları sürelerinde de BAYSEM rehberlik servisi, öğrencilere tercih danışmanlığı desteği sunacak.



“Tarif edilemez mutluluk”


Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, “Sonuçların açıklanacağı gün çocuklarımız ve aileleri kadar bizler de heyecanlı bir bekleyiş içinde oluyoruz. Bugün 182 öğrencimizden 180’i hayallerindeki okullara yerleşti. Çocuklarımız istedikleri liseleri kazandılar. Bu mutluluğun onlar için de bizim için de tarifi yok. Hepsine bundan sonraki eğitim hayatlarında başarılar diliyorum” dedi.




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