Bayraklı’nın çalışkan çocukları bir kez daha ilçenin gurur kaynağı oldu.

30 Haziran-1 Temmuz tarihlerinde yapılan üniversite sınavlarında başarılı olan öğrenciler tercih başvurularını da 7-14 Ağustos tarihleri arasında BAYSEM’de gerçekleştirdi. Aldığı kaliteli eğitim sayesinde 122 öğrenci tercih yapma hakkı kazandı. Açıklanan sonuçlarla birlikte BAYSEM’deki 122 öğrenciden 106’sı hayallerindeki 4 ve 2 yıllık üniversiteleri kazandı. Öğrencilerden 73’ü dört yıllık fakülte ve yüksek okullara, 33 öğrenci de iki yıllık meslek yüksek okullarına yerleşmeyi başardı. Öğrencilerden Cem İpek, İstanbul Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi’ni kazanırken üç öğrenci Okan Düzgüncü Özyeğin Üniversitesi (tam burslu), Görkem Ugan Anadolu Üniversitesi ve Mert Karakoç Doğu Akdeniz Üniversitesi (tam burslu) Hukuk fakültelerini kazandı. BAYSEM’li öğrenciler hukuk ve tıp fakültelerinin yanı sıra ülkenin ileri gelen üniversitelerinin mühendislik, matematik, kimya ve öğretmenlik gibi fakültelerine de girme başarısı kazanarak, eğitmenlerinin göğsünü kabarttı.

“Bizi unutmayın”

BAYSEM öğrencilerinin aldıkları başarılı sonuçlarla artık kendisini şaşırtmadığını ve bu durumun artık alışılageldiğini vurgulayan Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, “Tercih yapan 122 öğrenciden 106’sı fakülte ve yüksek okullara kaydolmayı başardı. Bu yüzde 87’lik yüksek bir derece. Öğrencilerimize gidecekleri yeni üniversitelerde başarılar diliyorum. Bizi unutmasınlar” dedi.