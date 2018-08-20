BAYSEM’le gelen derece

Düngünü, ablası gibi hukuk fakültesine yerleşmek istediğini söyledi.

Üniversite yerleştirme sınavlarında üstün başarısıyla bir kez daha dikkatleri üzerine çeken Bayraklı Belediyesi Sosyal Etkinlik Merkezi (BAYSEM), öğrencilerinin dereceleriyle önemli bir başarıya daha imza attı. Bu kapsamda Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na giren 2 milyon 381 bin 412 adayın içinden Türkiye 651’incisi olan Okan Düngünü, bu başarıya imza atanlar arasında yer aldı.

Sşçi baba ve ev hanımı annenin 2 çocuğundan biri olan ve Vali Erol Çakır Lisesi’sinde okuyan bir arkadaşının önerisi üzerine BAYSEM’le tanışan Okan Düngünü, "Lise 2’nci sınıfın bittiği yaz bir işe girerek çalışmaya başladım. İş yerinde kötü patron-işçi ilişkisini görünce kendi kendime ‘Benim okumam gerek’ diye telkinde bulundum. Ailem bana çok destek oldu. İki arkadaşım BAYSEM’de eğitim alıyordu. Onlar bana da önerdi ve ben de geldim. Yapmadığım soruları öğretmenlerimin yardımıyla çözünce bana bu noktada büyük katkısı oldu. Öğretmenlerin yakın ilgilenmesinden ve sınıfların yoğun olmamasından dolayı sınava hazırlık için BAYSEM’i öneriyorum” dedi.

Sınav günü çok stresli olduğunu dile getiren Düngünü, "Sorular yeni tarzda olduğu için alışılmadık sorulardı. Sınavın açıklandığı gece arkadaşım mesaj attı bende heyecanlanarak açtım baktım 651. olmuşum. Bunu beklemiyordum. Görünce şok oldum. Hukuk düşünüyorum çünkü ilgimi çekiyor ve ablamda hukukçu. Sınava hazırlık için konu çok fazla olduğundan dolayı erken başlamak gerekiyor. Sınava hazırlananlar eğer iyi derece almak istiyorlarsa; Türkçe - Matematikler genellikle Fen çözmezler. İyi puan almak isteyen çözmeli. Bende öyle yaptım. Belediye Başkanımız Hasan Karabağ’ın bize verdiği katkılarından dolayı çok teşekkür ediyorum" dedi.

BAYSEM’in Okan Düngünü gibi ülke çapında derece yapan birçok gence ev sahipliği yaptığını dile getiren Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ da, "Öğrencimiz bizi aldığı puanla gururlandırdı. İnşallah gönlündeki fakülteyi kazanır. Sonuçları merakla bekliyoruz. BAYSEM artık başarısı tescillenmiş ve her yıl gerek lise, gerekse üniversite sınavlarındaki başarısıyla özel dershaneleri geride bırakan üstün başarılı bir kurum haline geldi. İlçemizin gençleri bizim geleceğimiz ve onların başarıları bizim gururumuzdur" diye belirtti.