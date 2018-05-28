Bebek hayalleri, tüp bebekle gerçekleşiyor

Dr. Dilek Aslan, geçen 40 yılda bu yöntemle doğanların sayısının 6 milyona yaklaştığını söyledi. Tüp bebek yöntemine başvurunun ülkemizde de her geçen yıl arttığını kaydeden Opr. Dr. Aslan, “Türkiye’de kamu ve özel statüde 150 tüp bebek merkezinde 2017’de 140 bin uygulama yapıldı. Hem maliyetinin azlığı hem de başarı oranlarının yüksekliği nedeniyle tüp bebek uygulamaları ülkemiz sağlık turizmi alanında da cazibe merkezi konumunda” dedi.

İzmir Kent Hastanesi Tüp Bebek Merkezi Direktörü Kadın Hastalıkları, Doğum ve İnfertilite Uzmanı Dr. Aslan Dünyada ve ülkemizdeki tüp bebek uygulamalarını değerlendirdi, ilk tüp bebek Louise Brown’ın 25 Temmuz 1978’de İngiltere’de doğduğunu hatırlattı. İlk uygulamadan günümüze tüp bebek tedavisindeki gelişmelerin, teknolojinin yardımıyla inanılmaz bir hızla başarı oranlarını arttırdığına dikkat çeken Opr. Dr. Aslan, şöyle konuştu:

Tek bir sağlıklı sperm ile gebelik şansı

“İlk yıllarda bütün dünyada başarı oranları yüzde 10’u geçmiyordu. Laboratuvar ortamındaki teknolojik yenilikler, embriyo dölleme tekniklerindeki gelişmeler, embriyo tutunma oranlarını giderek arttırdı. 1992’ den beri tek bir sağlıklı sperm ile gebelik elde etme şansımız var. Sperm ve yumurtayı buluşturan mikroskoplarda müthiş gelişmeler yaşandı. Spermi 8 bin kat büyüterek seçebiliyoruz. Embriyoları laboratuvarda ‘sanki anne rahmindeymiş gibi’ doğala yakın ortamlarda 5. güne dek büyütebiliyoruz. Embriyolara hiç zarar vermeden tek bir hücresi üzerinden 46 kromozomunun sağlık durumunu 2 gün içinde kontrol edebiliyoruz. Ailede ciddi bir genetik hastalık taşıyıcılığı varsa embriyonun bu hastalığı taşımadığından emin olup sağlıklı embriyoyu anne rahmine yerleştirebiliyoruz. Lazer teknolojisi ile embriyonun zarını inceltip tutunmasını kolaylaştırabiliyoruz. Elde edilen fazla sayıdaki embriyoları gelecek için hızlı dondurma tekniği ile saklayabiliyoruz. Doğurganlığını kaybetme tehlikesi ile karşılaşan örneğin kanser hastalarında yumurta ve spermi dondurarak sağlıklarına kavuştukları zaman bebek sahibi yapabiliyoruz. Artık ülkemizde de serbest olan yumurta dondurma yöntemi ile çalışma hayatında yer alan kadınlara kariyer basamaklarında doğurganlığını erteleme olanağını sunabiliyoruz.”

Bir yılda 140 bin tüp bebek uygulaması

Genetik mühendisliği ile embriyolardaki hastalıkların düzeltilmesinin gelecekteki en önemli beklenti olduğunu söyleyen Opr. Dr. Dilek Aslan, geçen 10 yılda tüp bebek tedavisi sonrası canlı doğum oranlarının yaklaşık 2 kat arttığını sözlerine ekledi. Türkiye’de ilk tüp bebeğin ise 1989’da Ege Üniversitesi Hastanesi’nde dünyaya geldiğini vurgulayan Opr. Dr. Aslan, “Türkiye’ de bir kısmı kamu bir kısmı özel statüde 150 Tüp Bebek Merkezinde 2017 yılında toplam 140 bin tüp bebek uygulaması yapıldı. Doğurganlık çağındaki kadınlarımızın yaklaşık 1 milyonu bebek sahibi olmak için tedavi ihtiyacı duymaktadır. Kamuoyunda tüp bebek tedavisi ile ilgili önyargıların azalması, açılan çok sayıda merkez, sivil toplum kuruluşlarının tüp bebek tedavisinin yaygınlaşmasına katkıları sayesinde her geçen yıl uygulama sayısı artmaktadır. Hem maliyetinin azlığı hem de başarı oranlarının yüksekliği nedeniyle tüp bebek uygulamaları ülkemiz sağlık turizmi alanında cazibe merkezi konumunda” dedi.