Bebek sahibi olamayınca, ele ele verip zayıfladılar

Aşırı kiloları nedeniyle düşük yapan Sümeyye Yıldırım, “Anne olmaya artık bir adım daha yakınım, ailecek sağlığımıza kavuştuk” dedi.

Bebek hayalleriyle yanıp tutuşan çift, hamilelik haberiyle büyük mutluluk yaşamıştı. Ancak hamileliğinin üçüncü ayında gerçekleşen düşük, Yıldırım çiftini hüzne boğdu. Fransa’daki kadın ve doğum hastalıkları uzmanı anne adayına aşırı kiloları nedeniyle düşük yaptığını söyledi. Aşırı kiloları nedeniyle ek hastalıklar gelişen ve bebek hayallerini ertelemek zorunda kalan Yıldırım çifti, zayıflamaya karar verdi. 100 kiloya ulaşan Yıldırım ve 90 kiloyu geçen Sümeyye Yıldırım, diyet, spor gibi tüm zayıflama yöntemlerini denedi. Ancak bir türlü zayıflamayan ve hastalıkları ilerleyen çift, sonunda çareyi obezite ameliyatı olmakta buldu. İnternette ve sosyal medyada yaptıkları araştırmada İzmir’de görev yapan Obezite Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Tufan Ergenç’e ulaşan çift, ameliyat olmak için Fransa’dan İzmir’e gelmeye karar verdi.

Evimin temizliğini bile yapamıyordum

Eşinde troit, kendisinde ise şeker, troit, kolestrol hastalıkları olduğunu anlatan Sümeyye Yıldırım, “Eşimle iki yıl boyunca diyetisyene gittik, salonlarda spor yaptık. Zayıflamak için her yolu birlikte denedik ancak başaramadık. Çok az kilo verip hemen geri alıyorduk. Aşırı kilolarım yüzünden kendimi çok kötü hissediyordum. Yürüyemiyor, merdiven çıkamıyordum. Evimin temizliğini bile yapamıyordum. Eve kapanmıştım. Hiçbir kıyafet bize yakışmamaya başladı” dedi.

Kimseye söylemeden geldik

Ailelerinin en büyük destekçisi olduğunu dile getiren Sümeyye Yıldırım, “Ameliyattan önce düşük yaptım. Jinekoloji uzmanı aşırı kilolarımdan dolayı düşük yaptığımı söyledi. Çocuk için ameliyat olmak istedim. Tufan hocamız ve ekibi çok fedakar ve başarılı. Türkiye’ye yerleşmeyi düşünüyoruz” dedi. Ameliyatın üzerinden 8 ay geçtiğini anlatan Yıldırım, eşiyle 30’a kilo zayıfladıklarını ifade etti.