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13 Eylül 2017 17:36

Bebekler ve resimler Alaçatı’da buluştu

Nilgün İmrençler’in bebekleri ile Chermine Vidori’nin resimleri, İzmir’in Çeşme ilçesi, Alaçatı mahallesinde, aynı sergide buluştular.

Bebekler ve resimler Alaçatı’da buluştu

13 Eylül 2017 17:36


11 Eylül Pazartesi günü, Alaçatı Peri Art Galeri Cafe’de açılan “Naif Şeyler” adlı resim ve bebek sergisi, sanatseverlerden yoğun ilgi gördü. Sanatçılar Nilgün İmrençler ve Chermine Vidori’nin Alaçatı Peri Art Galeri Cafe’de birlikte gerçekleştirdiği “Naif Şeyler” adlı bebek ve resim sergi açılışı, sanatseverlerin yoğun ilgisiyle gerçekleşti. Vidori’nin resimleri ile konumlandırılan İmrençler’in realistik et bebekleri, sergiyi üç boyutlu hale getirdi. Sanatçı İmrençler’in 35 yıllık uğraşı ve deneyimleri sonucu, kauçuk ve silikondan oluşturduğu malzemeyle tasarladığı ten rengi ve gerçek dokunuş hissi veren bebeklerin her birinin isimleri davetliler tarafından belirlendi. Sergi açılışına gösterilen yoğun ilgiden oldukça memnun olan İmrençler ,”Bu benim Alaçatı’da açtığım üçüncü sergim. Yoğun istek üzerine bu sergiyi çok değerli ressam Chermine Vidori ile birlikte tasarladık ve açılışını gerçekleştiriyoruz. Adana’dan, Denizli’den, İzmir’den ve yakın çevremizden gelen dostlarımızın yoğun ilgisi bizi oldukça mutlu etti“ dedi. Avrupa`da ün yapmış İtalyan ressam ve sahne dekoratörü Titty Saletti ‘nin desteğiyle gerçekleşen ve uzun süredir Alaçatı’da yaşayan sanatının zirvesindeki Vidori’nin eserleri ve İmrençler’in bebek sergisi 24 Eylül 2017 Pazar gününe kadar ziyaret edilebilecek.




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