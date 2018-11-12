"Bebeklerde görme, gelişimsel problemlere yol açabiliyor"

Dr. Halil Hüseyin Çağatay, "Bebekler henüz elleriyle yakalamayı ya da tutmayı öğrenmeden önce çevrelerini ancak görerek tanıyorlar. Bu nedenle sağlıklı gözler ve iyi görme, bebeklerin ve çocukların öğrenmelerinde kritik bir rol oynar. Unutmayın ki; hafızanın yüzde 80'i görsel algılardan oluşur" dedi.

Göz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Halil Hüseyin Çağatay, bebeklerde görme gelişiminin önemine dikkat çekti. Çağatay, bebeklerin elleriyle yakalamayı yada tutmayı öğrenmeden önce çevresini görerek tanıyacağını ifade ederek, anne ve babalara çağrı yaptı.

"Sağlıklı gözler ve iyi görme, bebeklerin ve çocukların öğrenmelerinde kritik bir rol oynar" diyen Doç. Dr. Çağatay, "Unutmayın ki; hafızanın yüzde 80'i görsel algılardan oluşur. Görme yeteneği doğumdan itibaren 5 yaşına kadar önemli gelişmeler gösterir. Bu gelişmelerin çocuğun boyu, kilosu ve diğer mental gelişimi ile birlikte takip edilmesi gerekir. Bebeklerde göz ve görme problemleri varsa ve zamanında tedavi edilmezse kalıcı olarak beyinin gelişimsel gecikmelerine neden olabilir. Bebeklerin büyümek ve öğrenmeleri için ihtiyaç duydukları görsel yetenekleri geliştirme fırsatına sahip olmalarını sağlamak için sorunları erken tespit etmek önemlidir" dedi.

Aylara göre gelişim gösteriyorlar

Bebeklerin aylara göre görsel gelişim basamaklarına da değinen Doç. Dr. Çağatay, bebeklerin 9-12 aydan itibaren mesafeleri ayırt edebilir hale geleceklerini bildirdi. Doç. Dr. Çağatay, "İki yaşına gelindiğinde, bir çocuğun göz-el koordinasyonu ve derinlik algısı iyi geliştirilmelidir. Bu yaştaki çocuklar, çevrelerini keşfetmeye ve bakmaya ve dinlemeye ilgi duyarlar. Bilinen nesneleri ve resimleri kitaplarda tanırlar ve mum boya veya kalemle karalayabilirsiniz" şeklinde konuştu.

Görme gelişimsel gecikmelere neden olabilir

Bebeklerde göz ve görme problemlerinin gelişimsel gecikmelere neden olabileceğini kaydeden Göz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Çağatay, şöyle devam etti:

"Bebeklerin büyümek ve öğrenmeleri için ihtiyaç duydukları görsel yetenekleri geliştirme fırsatına sahip olmalarını sağlamak için sorunları erken tespit etmek önemlidir. Ebeveynlere, çocuklarının gözlerinin ve görmenin düzgün bir şekilde gelişmesini sağlamak için önemli sorumluluk düşer. Her ebeveynin iki önemli sorumluluğu vardır; bebeğin görsel gelişimini takip etmek, düzenli göz muayenesi yaptırmak. İlk kapsamlı göz muayenesini 6-12 ay arasında mutlaka yapıyoruz. Bebek göz muayenesini sekiz aşamalı olarak gerçekleştiriyoruz; ışık refleksleri, kırmızı ışık yansıma testi, şaşılık testleri, görme testi, cisim takibi, göz numaralarının ölçümü, gözün anatomik değerlendirmesi, göz dibi muayenesi gerçekleştiriyoruz. Bunun için bebekler ve çocuklar için hazırladığımız onların rahat edebilecekleri, oyun oynayabilecekleri sıcak bir muayene ortamı hazırlıyoruz; ancak bu şekilde çocuk göz doktoru ile sağlıklı bir iletişimi kurabiliyor. Bebeklik döneminde yaptığımız bu testlere ek olarak 3 yaşından itibaren görme oranının belirlenmesi ve üç boyutlu görme yeteneğinin değerlendirilmesini yapıyoruz."