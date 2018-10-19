Bebeklerde görme problemleri gelişimsel gecikmelere neden oluyor

Dr. Halil Hüseyin Çağatay, bebek gelişimi ve görme süreciyle ilgili, "Bebeklerde göz ve görme problemleri gelişimsel gecikmelere neden olabilir. Bebeklerin büyümek ve öğrenmeleri için ihtiyaç duydukları görsel yetenekleri geliştirme fırsatına sahip olmalarını sağlamak için sorunları erken tespit etmek önemlidir" dedi.

Dr. Halil Hüseyin Çağatay, bebek gelişimi ve görme sağlığıyla ilgili bilgiler verdi. "Bebek gelişimi ve bebekler ne zaman görür veya yeni doğan bebek ne zaman görür çok önemli bir sorundur" diyen Çağatay, ebeveynlerin bu konuda bilgi sahibi olması ve bebeklerdeki görme gelişim aşamalarını dikkatle takip etmeleri gerektiğini söyledi.

"Unutmayın ki; hafızanın yüzde 80'i görsel algılardan oluşur"

Dr. Halil Hüseyin Çağatay, bebeklerin doğumdan sonra görme yeteneklerinin geliştiğini ifade ederek, "Bebekler, yürümeyi ve konuşmayı öğrendikleri gibi doğumdan sonra hızla bir şekilde görme yetenekleri de gelişir. Yeni doğan bir bebek görme gelişiminin henüz başındadır. Gözlerini odaklama, onları doğru bir şekilde hareket ettirme ve üç boyutlu görme yeteneği sonradan kazanılan yeteneklerdir. Etraflarındaki dünyayı anlamak ve onunla uygun bir şekilde etkileşimde bulunmak için, gözlerin beynine gönderdikleri görsel bilgiyi nasıl kullanacaklarını öğrenmeleri bir miktar zaman alır. Bebekler henüz elleriyle yakalamayı ya da tutmayı öğrenmeden önce çevrelerini ancak görerek tanıyorlar. Bu nedenle sağlıklı gözler ve iyi görme, bebeklerin ve çocukların öğrenmelerinde kritik bir rol oynar. Unutmayın ki; hafızanın yüzde 80'i görsel algılardan oluşur" dedi.

Ebeveynlerin iki önemli sorumluluğu var

Dr. Halil Hüseyin Çağatay, bebeklerde göz ve görme problemlerinin gelişimsel gecikmelere neden olabileceğini ifade ederek, "Bebeklerin büyümek ve öğrenmeleri için ihtiyaç duydukları görsel yetenekleri geliştirme fırsatına sahip olmalarını sağlamak için sorunları erken tespit etmek önemlidir. Bebeklerde göz ve görme problemleri gelişimsel gecikmelere neden olabilir. Bebeklerin büyümek ve öğrenmeleri için ihtiyaç duydukları görsel yetenekleri geliştirme fırsatına sahip olmalarını sağlamak için sorunları erken tespit etmek önemlidir. Ebeveynlere, çocuklarının gözlerinin ve görmenin düzgün bir şekilde gelişmesini sağlamak için önemli sorumluluk düşer. Her ebeveynin iki önemli sorumluluğu var. Bebeğin görme gelişimini takip etmek. Düzenli göz muayenesi yaptırmak" şeklinde konuştu.

Bebeklerde bu durumlara dikkat

Çağatay, "Bebeklerde hangi durumlarda göz hekimine başvurmak önemlidir?" sorusuna ise şu cevabı verdi:

"Ebeveynler bu durumlarda mutlaka bir göz hekimine başvurmalıdır. Bu durumlar; şaşılık, göz bebeğinde beyaz veya gri ışık refleksi görülmesi, gözlerde titreme, gözlerde ağrı, kızarıklık ve kaşınma, gözlerde iltihaplı akıntı, bir veya her iki gözde sürekli sulanma, göz kapağında düşüklük veya sarkma, ışığa karşı hassasiyet, gözlerde büyüme. Bebeklerde doğumdan itibaren düzenli göz kontrolü büyük önem taşımaktadır. Sağlıklı gözler bebeklerin öğrenme sürecinde kritik bir rol oynar. Ebeveynler mutlaka çocuklarının görme gelişim sürecini dikkatle takip etmeli ve düzenli göz muayenelerini aksatmamalıdır. Özellikle ilk kapsamlı göz muayenesini 6-12 ay arasında yaptırmayı mutlaka öneriyoruz; ayrıca 3 yaş ve okul öncesinde tekrar göz muayenesi mutlaka öneriyoruz." Bebeklerde görme gelişimi ile ilgili sorular içinde Dr. Halil Hüseyin Çağatay'ın web sayfası üzerinden de ulaşılabileceği kaydedildi.