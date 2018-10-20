Bebeklerin ağlama seslerinden ninni besteleyecekler

Medical Park İzmir Hastanesi, prematüre bebeklerin önüne geçilmesi ve erken doğuma sebebiyet veren durumları ortadan kaldırılması için anlamlı bir kampanya başlatarak, bebeklerin hayata 'Merhaba' dedikleri ilk ağlamalarını kaydedip sosyal medya üzerinden göndermelerini istedi. Hastane, gönderilen bu videolardan da bir ninni besteleyeceklerini duyurdu.

Dünyada her 30 saniyede bir bebeğin prematüre doğum sebebiyle öldüğü ve Türkiye'de her yıl dünyaya gelen 1.5 milyon bebeğin yüzde 10'u yani 150 bin bebeğin prematüre olarak doğduğu ifade ediliyor. Sıtma, ishal, AIDS gibi ölüm sebepleri arasında 0-5 yaş arası ölüm oranında prematüre ölümleri ilk sırada gelirken, prematüre bebek ölümlerinin nedenlerin başında; erken doğumun ardından muayene eksikliği, doğumda yaşanan sorunlar, akciğer iltihaplanması ve kan zehirlenmesi gibi sebepler geliyor.

Bebeklerin ağlama videolarından ninni bestelenecek

Vaktinden önce doğan bebekler, organlarının gelişimini tamamlanmadan dünyaya geldikleri için; solunum yolları enfeksiyonları, beslenmede güçlük, enfeksiyonlara yatkınlık gibi sağlık sorunları yaşayabiliyor. Medical Park İzmir Hastanesi de, gerek erken doğuma yol açan sebeplerin ortadan kaldırılması, gerekse doğum sonrası bakım süreçlerinin iyileştirilmesine farkındalık oluşturmak için bir kampanya başlattı. Tüm insanlığın dikkatini evrensel bir ana odaklanmasını düşünen hastane, doğum yapacak annelere bir çağrı yaparak, bebeklerin hayata 'Merhaba' dedikleri ağlama seslerini kaydetmelerini ve Twitter'de açılan #engüzelninni etiketiyle paylaşmalarını istedi. Twitter'daki @izmirmp hesabına mesaj olarak da videoların gönderebileceğini ifade eden hastane, bu ağlama videolarından bir ninni besteleneceğini ifade etti.

Twitterde #engüzelninni etiketiyle ağlama videolarını paylaşın çağrısı

Yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Biz bu çığlıkları müziğin tatlı melodileriyle bezeyip tekrardan minikleri sakinleştirecek birer ninni haline getireceğiz. Dünyada ikinci Türkiye'de ilk olacak bu proje sayesinde milyonların bebek ağlamasına bakışını değiştirebiliriz ve bu melodiler bizlere bebeklerin seslerinin hiç kesilmemesi gerektiğini hatırlatabilir ve onların bu dünyada tutabilmek için kendimizde güç bulabiliriz.

Siz değerli takipçilerimizden dünyaya gelen yavrularınızın hayata 'Merhaba' dedikleri ilk ağlamalarını kaydedip Twitter'da #engüzelninni etiketiyle paylaşın veya Twitter'daki @izmirmp hesabımıza mesaj olarak gönderin biz de bu ilk çığlıklardan ülkemizin en güzel ninnisini besteleyelim. Medical Park İzmir Hastanesi Şifa Veren Sesler Çocuk Korosu Şefi ve Türk Sanat Müziği Sanatçısı Gökçe Eriş yönetiminde yapacağımız bu beste için bebeklerinin ağlama videosu veya sesi gönderen tüm yeni annelerimize özel sürprizlerimiz olacak. Son başvuru 16 Kasım 2018."