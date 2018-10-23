Bebeklerin göz muayenelerini aksatmayın

Dr. Halil Hüseyin Çağatay, "Ebeveynler mutlaka çocuklarının görme gelişim sürecini dikkatle takip etmeli ve düzenli göz muayenelerini aksatmamalıdır" dedi.

Göz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Halil Hüseyin Çağatay, bebek gelişimi ve görme süreci ile ilgili önemli bilgiler verdi. Sağlıklı gözlerin bebeklerin öğrenme sürecinde kritik bir rol oynadığını belirten Doç. Dr. Halil Hüseyin Çağatay, "Ebeveynler mutlaka çocuklarının görme gelişim sürecini dikkatle takip etmeli ve düzenli göz muayenelerini aksatmamalıdır. Özellikle ilk kapsamlı göz muayenesini 6-12 ay arasında yaptırmayı mutlaka öneriyoruz. Ayrıca 3 yaş ve okul öncesinde tekrar göz muayenesi mutlaka öneriyoruz."

“3 boyutlu görme yeteneği sonradan kazanılır”

Bebeklerin, doğumdan sonra hızla bir şekilde görme yeteneklerinin geliştiğini kaydeden Doç. Dr. Çağatay, "Yeni doğan bir bebek görme gelişiminin henüz başındadır. Gözlerini odaklama, onları doğru bir şekilde hareket ettirme ve 3 boyutlu görme yeteneği sonradan kazanılan yeteneklerdir. Etraflarındaki dünyayı anlamak ve onunla uygun bir şekilde etkileşimde bulunmak için, gözlerin beynine gönderdikleri görsel bilgiyi nasıl kullanacaklarını öğrenmeleri bir miktar zaman alır” bilgisini verdi.

“Sorunları erken tespit etmek önemli”

Bebeklerin henüz elleriyle yakalamayı ya da tutmayı öğrenmeden önce çevrelerini ancak görerek tanıdıklarını ifade eden Doç. Dr. Çağatay, şöyle devam etti: “Bu nedenle sağlıklı gözler ve iyi görme, bebeklerin ve çocukların öğrenmelerinde kritik bir rol oynar. Unutmayın ki; hafızanın yüzde 80'i görsel algılardan oluşur. Bebeklerde göz ve görme problemleri gelişimsel gecikmelere neden olabilir. Bebeklerin büyümek ve öğrenmeleri için ihtiyaç duydukları görsel yetenekleri geliştirme fırsatına sahip olmalarını sağlamak için sorunları erken tespit etmek önemlidir.”

“Her ebeveynin iki önemli sorumluluğu var”

Bebeklerde göz ve görme problemlerinin gelişimsel gecikmelere neden olabileceğini dile getiren Doç. Dr. Çağatay, "Bebeklerin büyümek ve öğrenmeleri için ihtiyaç duydukları görsel yetenekleri geliştirme fırsatına sahip olmalarını sağlamak için sorunları erken tespit etmek önemlidir. Ebeveynlere, çocuklarının gözlerinin ve görmenin düzgün bir şekilde gelişmesini sağlamak için önemli sorumluluk düşer. Her ebeveynin iki önemli sorumluluğu var. Bunlardan ilki bebeğin görme gelişimini takip etmek ve diğeri de düzenli göz muayenesi yaptırmaktır" ifadelerini kullandı.

Uyarılarda bulundu

Özellikle bazı durumlarda erken müdahalenin kritik önem taşıdığını vurgulayan Doç. Dr. Çağatay, “Ebeveynler; şaşılık, göz bebeğinde beyaz veya gri ışık refleksi görülmesi, gözlerde titreme, gözlerde ağrı, kızarıklık ve kaşınma, gözlerde iltihaplı akıntı, bir veya her iki gözde sürekli sulanma, göz kapağında düşüklük veya sarkma, ışığa karşı hassasiyet, ve gözlerde büyüme durumlarında mutlaka bir göz hekimine başvurmalıdır” uyarısında bulundu.