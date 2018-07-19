Bedia Akartürk’ün ’Yaşam Boyu Başarı Ödülü’ kendi müzesinde

Ödemişli ünlü sanatçı Bedia Akartürk, geçtiğimiz günlerde Yaşam Boyu Başarı Ödülü almıştı. Ünlü sanatçı, aldığı ödülünü kendi müzesinde sergilemeye başladı. İbrahim Hakkı Ayvaz Kent Müzesi ve Bedia Akartürk Sanat Müzesi’nde de ödül nedeniyle bir tören düzenlendi. Törene ise çok sayıda kişi katıldı.

Bedia Akartürk, programda yaptığı konuşmada, "Başkanıma çok teşekkür ederim, bu müzeyi birlikte kurduk. 16 yaşından beri gurbetteyim. Doğduğum yer her zaman çok önemli oldu. Memleketimde güler yüzlü ve samimi insanların beni karşılamasından çok mutluyum" dedi.