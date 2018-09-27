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Beklenen fırtına geldi, ağaçlar rüzgara dayanamadı ve devrildi

İzmir’de, şiddetli fırtına nedeniyle kent genelinde birçok farklı noktada ağaçlar devrildi.

İzmir'de, şiddetli fırtına nedeniyle kent genelinde birçok farklı noktada ağaçlar devrildi.


Edinilen bilgiye göre, kent genelindeki şiddetli fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Fırtına nedeniyle kent genelinde ağaçlarda devrildi. Belediye ekipleri, koordineli bir şekilde çalışarak şiddetli fırtınaya dayanamayarak devrilen ağaçlara müdahalede bulundu. Vatandaşların ihbarı üzerine söz konusu adreslere intikal eden ekipler, ağaçları bulundukları noktalardan kaldırarak herhangi bir kaza olmasını önledi. Fırtınanın sebep olduğu olaylara müdahale eden belediye ekipleri, sabahın ilk ışıklarına kadar nöbetini sürdürdü.

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