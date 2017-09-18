Beko’dan Başkan Uyar’a teşekkür ziyareti

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Başkan Kani Beko, Genel İş 4 No’lu Şube Başkanı Şükret Sevgener ve yöneticiler Urla Belediye Başkanı Sibel Uyar’ı ziyaret etti. Belediyede çalışan taşeron işçi temsilcilerinin de yer aldığı görüşmede, Kani Beko, Urla Belediye Başkanı Sibel Uyar’ın Türkiye’ye örnek olacak adımlar attığını kaydetti. Beko, çalışan veriminin sendika ile birlikte daha artacağına işaret ederek, "Yeni seçilen işyeri temsilcilerine başarılar diliyorum. Kendilerini önümüzdeki ay eğitime alacağız. Sendikacılığın üretim ve verimlilik olduğunu herkesin bilmesini istiyoruz" dedi.

"İşçimizin yanındayız"

Urla Belediye Başkanı Sibel Uyar, belediyenin üretkenliğini çalışanlarla birlikte artırdıklarını söyledi. Uyar, "Bizler çalışanlarımız ile var olduğumuzu biliyoruz. Bu nedenle belediyede eşit, adil bir sistemin var olması bizim için de önemli. Taşeron sisteminde görev alan arkadaşlarımızın örgütlenmesinin de yanındayız" diye konuştu.