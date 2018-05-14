Bel ve boyun fıtığı tedavisinde uzman hekime danışın

Dr. Ozan Ganiüsmen, ülkemizde bazı fırsatçıların çekme, itme, sargılama gibi farklı yöntemlerle hastaları tedavi etmeye çalıştığını, fakat tıbbi hiçbir dayanağı olmayan bu uygulamaların çok daha vahim sonuçlara neden olabildiğini söyledi.

Bel - boyun fıtığı veya omurga kanalında daralma olan hastaların mutlaka uzman bir hekim tarafından tedavi edilmesi gerektiğine dikkat çeken Ganiüsmen, bu konuda halkın daha bilinçli hareket etmesi gerektiğini dile getirdi.

Yaşlanmayla birlikte artış görülüyor

Bel ve boyun ağrılarının 30 yaş üstü kişilerde daha çok görüldüğünü kaydeden Op. Dr. Ozan Ganiüsmen, yaşlanmayla birlikte bu yüzdenin arttığını belirtti. Hareketsiz yaşam, obezite, sigara ve alkol kullanımı, uzun süre oturarak çalışma ve ağır kaldırma gibi omuriliğe baskı yapan bu etkenlerin bel ve boyun hasarlarına neden olabildiğinin altını çizen Ganiüsmen sözlerine şöyle devam etti: “Sigara kemik yapısında bozulmaya yol açıyor ve kireçlenmeye neden oluyor. Aşırı kilo ise bel bölgesindeki kıkırdaklara yük bindiriyor ve yapının esnekliğini bozuyor. Bu durum 2 tip rahatsızlığa yol açıyor. Birinci grupta fıtıklar yer alıyor. Fıtık, omurların arasındaki kıkırdağın yırtılarak omurilik kanalına girmesiyle aniden gelişiyor. Her yaşta görülebiliyor. Bel ve sırtta zorlamayla, ani ve ters hareketle tetiklenebiliyor. İkinci grup ise daha çok yaşa bağlı olarak görülen sıklıkla bel ve boyun fıtığıyla karıştırılan omurga kanalında daralma hastalığıdır. Omurga kanalında daralma hastalığında, erken tanı ve tedavi önemlidir”

"Kanal daralmasına" dikkat

Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Ozan Ganiüsmen, omurga kanalında daralma hastalığının, kireçlenme, kayma, fıtıklaşmaya bağlı olarak yaşanan daralma sonucu omurilik ve sinirlere baskı nedeniyle ortaya çıktığını dile getirdi.

Omurga kanalında daralmanın, hastalarda boyun, bel, kol ve bacaklarda ağrı uyuşma ve güç kaybıyla kendini belli ettiğini kaydeden Ganiüsmen, “Bu rahatsızlık yaş ilerledikçe ortaya çıkar; bazı durumlarda doğuştan da kaynaklanabilir. Durağan hayat yaşayanlar, sigara ve alkol kullananlar ve ağır işlerde çalışanlarda hastalık riski artar” dedi.