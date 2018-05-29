Belediye 9 okul ile akademik çalıştay yaptı

Her okuldan 5 öğrencinin yer aldığı projede Torbalı’nın tarihi ve kültürel mirası yeniden canlanacak. Proje Torbalı’nın tanıtımına büyük katkı sağlayacak

Torbalı Belediyesi akademik çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. İlçedeki 9 lise ile birlikte ortak bir çalıştay düzenleyen belediye, bu çalıştaydan çıkacak sonucu kitaplaştırıp Türkiye’deki tüm kütüphanelere gönderecek. İki gün süren çalıştay kapsamında 9 okuldan 5’er öğrenci ilçede bulunan tarihi eserleri kayıt altına alıp, bu eserlerin tanıtımına, korunmasına ve gelişmesine katkı sağlayacak 7 temada projeler üretecek. Üretilen bu projeler yine Torbalı Belediyesi’nin katkıları ile hayata geçirilecek.

Bir ay ön hazırlık yapıldı

Torbalı’nın tarihi ve kültürel mirasını koruyup, daha sonraki nesillere doğru bir şekilde aktarmak için böyle bir proje geliştirdiklerini ifade eden Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez, “İlçemizdeki 9 okul ile birlikte bir aylık ön hazırlık sonucunda, yaptığımız anket ve araştırmalarla beraber bu çalıştayı hazırladık. İki gün süren çalıştay kapsamında önce Torbalı’daki Sultan Abdülhamit Han döneminden kalan eserler, Metropolis Antik Kentimiz, Özgörkey Kent Müzesi, Cellat Gölü, Torbalı Tren İstasyonu gibi Torbalı’nın geçmişini, tarihini ve kültürel mirasını yansıtan eserler üzerinde bir takım incelemelerde bulunduk. Çalıştayın ikinci gününde de bu eserlerin tanıtımı, korunması ve geliştirmesi başta olmak üzere 7 ayrı temada projeler ürettik. 9 okuldan toplam 45 öğrencimizin katıldığı bu çalıştayın sonuçları bir araya getirilip sonuç bildirgesi açıklanacak. Tüm bu çalışmaları akademik bir kitapta bir araya getirip Torbalı’nın tanıtımına katkı sağlayabilecek her noktaya göndereceğiz” dedi.

Torbalı’da bir ilk

Torbalı’da ilk kez böyle bir çalıştayın yapıldığını ifade eden Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez, “Bu çalıştay ile ilçemizin tarihi ve kültürel mirasını tanıtmak, ilçemizin köklü tarihini kayıt altına alıp yansıtmak, gençlerimizi de bu değerlerimize karşı bilinçlendirmek istedik. İki gün boyunca çok başarılı işler yapıldı, orijinal projeler ve fikirler ortaya çıktı. Torbalı Belediyesi olarak bu projeye katılan okullarımızın ve öğrencilerimizin yanındayız. Bu çalıştayın hazırlanmasında ve uygulanmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.