Daha önce de söylediğimiz gibi, Çeşme artık 3 aylık sezonu olan bir Çeşme değil" dedi.

1 milyonun üzerinde tatilcinin Çeşme’yi ziyaret ettiği 9 günlük bayram tatilinin ardından bir değerlendirme açıklaması yapan Çeşme Belediye Başkanı Muhittin Dalgıç, "Bayramı Çeşme dolu dolu geçirdi. Beni çok sevindiren bir konu; hiçbir olumsuzluk olmadan, huzur içerisinde bir bayram geçirdik. Yaz doluluğuna bayram bir artı katkı sağlamıştı. Bayram tatili bitse de, Çeşme’de doluluk devam ediyor. Daha önce de söylediğimiz gibi, Çeşme artık 3 aylık sezonu olan bir Çeşme değil. İddia ile söylediğim gibi, önce 6 ay sezonu bulalım, sonra 9 ay, daha sonra da 12 ay zaten arkasından gelir. Bugün artık Çeşme’de konaklama tesislerimiz hala dolu. Rezervasyonlar, Eylül ayının da dolu olduğunu gösteriyor" diye konuştu.

"Etkinlikler Kasım ayı ortalarına kadar devam edecek"

Çeşme’de Kasım ayı ortalarına kadar etkinlik ve festivallerin devam edeceğini açıklayan Başkan Dalgıç,"Bayramın hemen arkasından Ildır’da bir etkinliğimiz vardı. Önümüzdeki hafta sonunda Çiftlik Mahallemizde, birincisini gerçekleştireceğimiz festivalimiz var. Yine hafta sonu Arkas Aegean Link Regatta Yelken Yarışları var. Festival de yelken yarışları da Çeşme’ye ciddi katkı sağlayacak. Kasım ayının ortalarına kadar etkinliklerimiz devam edecek. Her hafta sonu bir etkinlik, her mahallemizde bir festival gerçekleştirilecek. Bu etkinlikler ve festivaller de Çeşme’de doluluğa katkı sağlayacak" şeklinde konuştu.

"Bayramda hiçbir olumsuzluk yaşanmadı"

Başkan Dalgıç, "Bizi sevindiren, çok yoğun geçen, 1 milyonun üzerindeki insanın Çeşme’ye geldiği 9 günlük bayram tatili boyunca, hiçbir olumsuzluk yaşanmaması" diyerek sözlerini tamamladı.

Alaçatı Turizm Derneği Başkanı Korkut Denizeri de yaptığı açıklamada, bayram tatilinin çok güzel geçtiğini vurgulayarak, "Yoğunluk, tüm sezonun, hatta geçmiş yılların bile üzerindeydi. Bayram tatilinin 9 gün olması, sadece Alaçatı’nın değil, tüm Çeşme yarımadası için iyi bir avantaj oldu. Tüm oteller doldu. Aynı zamanda yazlıkçılar, günübirlikçilerle beraber, gelen kişi sayısının 1 milyonu aştığını tahmin ediyoruz. Hem otel anlamında, hem restoran, cafe, beach club ve çarşı esnafı anlamında dolu dolu bir bayram geçirdik. Rezervasyonsuz kimseyi alamadık. Bayram bitse de sezon bitmedi. Devam ediyor. Önümüzde 30 Ağustos ve hafta sonu var. Sonrasında Kasım ayı ortalarına kadar Çeşme Belediyesi’nin etkinlikleri ve festivalleri var. Alaçatı Big Fish ve Kasım ayında Veloturk Gran Fondo Bisiklet Yarışları var. Bu güzel etkinliklere herkesi bekliyoruz. Alaçatı ve Çeşme’de sezon devam ediyor" diyerek çağrıda bulundu.

"Eylül ve Ekim’de de Çeşme’nin tadını çıkarın""

Çeşme Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Osman Köfüncü de, 9 günlük bayram tatilinin esnafın yüzünü güldürdüğünü söyledi. Köfüncü açıklamasında şu görüşlere yer verdi:

"Tüm esnafımın ve Çeşme halkının geçmiş Kurban Bayramı’nı canı gönülden kutluyorum. 9 günlük bayram tatilinin esnafımıza iyi bir doping yaptığı düşüncesindeyim. Bayram tatilini dolu dolu yaşadık. Belki eksikliğimiz, hatamız olmuştur. Bunlar için misafirlerimizden özür diliyoruz. Ama teşkilatım adına söylüyorum; benim esnafım güler yüzüyle tüm misafirlerimizi karşılamıştır. Bu 9 günlük bayram süreci dolu dolu geçti, ama bayramla sezon bitmiyor. Eylül ve Ekim ayı da dolu dolu geçecek. Aktivitelerimiz ve festivallerimiz var. Kasım ayında da büyük bir bisiklet organizasyonumuz var. Aldığım bilgilere göre, bu bisiklet organizasyonunda da kayıtlar şimdiden 1500’ü bulmuş durumda. İnşallah kayıtlar 2 bine doğru gidecektir. Bizim arzumuz, sezonun 2 - 2,5 ay daha devam etmesi. Havaların da güzel gitmesiyle, umut ediyorum ki, Eylül ve Ekim ayı, otelcilerimizin de fiyatları geri çekmesiyle, vatandaşlarımıza iyi bir tatil olanağı sunmuş olacaktır. Vatandaşlarımıza şunu söylüyorum; Çeşme’ye gelin, eğlenin, gezin, yüzün, Çeşme’nin tadını çıkarın. Çeşme’nin değerlerini, gerek gastronomi alanında, gerek görsel olarak tadıp, yaşayarak güzel bir tatil yaşayın".