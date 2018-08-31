Belediye başkanı şoför oldu, ücretsiz yolcu taşıdı

Kemalpaşa Belediye Başkanı Arif Uğurlu, düzenlediği Mahalle Buluşmaları programı kapsamında toplumun bütün kesimleri ile bir araya gelmeye devam ediyor. Bağyurdu Mahallesinde Otobüsçüler Kooperatifi üyeleri ve vatandaşlarla bir araya gelen Uğurlu, programın ardından Bağyurdu, Ören ve Armutlu Mahallelerinin bulunduğu güzergahta yolcu taşımacılığı yapan minibüslerden birinin şoför koltuğuna geçti. Kemalpaşa merkeze kadar şoförlük yapan Uğurlu, minibüse binen yolculardan ise para almayıp, "Bugün ilçe Kaymakamımız Kemal Kızılkaya ile birlikte şoför esnaflarımızla bir araya geldik. Hem onların sorunlarını dinledik hem de vatandaşlarımızın yolculuk esnasındaki sıkıntı ve sorunlarını yerinde tespit etmek için şoför koltuğuna oturduk" dedi.

"Vatandaşlarımızın mutluluğu her şeyden daha önemli"

Minibüse binen yolcularla sohbet eden Başkan Uğurlu, vatandaşların hem ulaşım hem de hizmetlerle ilgili talep ve beklentilerini de dinledi.

Uğurlu, "Biz oturduğu koltuktan güç alan değil, oturduğu koltuğa güç veren bir anlayışın mensuplarıyız. Bizim için hiçbir şey halka hizmet etmekten daha önemli değildir. Her şeyden önce her türlü güzelliğe ve hizmete layık olan Kemalpaşa’mıza gece-gündüz demeden hizmet etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Vatandaşlarımızın mutluluğu bizler için her şeyden daha önemlidir. Bugün hem vatandaşlarımızla hem de şoför esnafımızla uygulamalı olarak bir araya geldik ve bizler için önemli olan diğerli fikirlerini dinledik. İlçe kaymakamımız başta olmak üzere devlet erkanı olarak halkımızın huzuru ve rahatı için elimizden ne geliyorsa bu güne kadar olduğu gibi bundan sonra da eksiksiz olarak yapmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Hakla iç içe olduğu için büyük takdir gören Başkan Uğurlu’nun sürdüğü minibüse binen yolcular, şoför koltuğunda belediye başkanını görünce şaşkınlığını gizleyemedi. Belediye Başkanı Arif Uğurlu’nun bu tarz sürprizlerine alıştıklarını belirten Kemalpaşalılar, duydukları memnuniyeti dile getirdi.